В Челябинской области за сутки выявлено 85 новых случаев ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 85 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что меньше аналогичного показателя предшествующего дня (было 86). С начала пандемии зарегистрировано 63 тысячи 120 случаев.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 94 заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 90). С начала пандемии 57 тысяч 598 инфицированных сумели справиться с болезнью.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть восьми человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (днем ранее умерло шесть человек). За весь период пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни двух тысяч 856 жителей. Из них одна тысяча 642 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 214 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают лечение в ковидных госпиталях и на дому две тысячи 624 жителя с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что чуть меньше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 657 пациентов с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.