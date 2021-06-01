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01.06.2021 11:34

В Челябинской области за сутки выявлено 85 новых случаев ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 85 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что меньше аналогичного показателя предшествующего дня (было 86). С начала пандемии зарегистрировано 63 тысячи 120 случаев. 

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 94 заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 90). С начала пандемии 57 тысяч 598 инфицированных сумели справиться с болезнью.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть восьми человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (днем ранее умерло шесть человек). За весь период пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни двух тысяч 856 жителей. Из них одна тысяча 642 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 214 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают лечение в ковидных госпиталях и на дому две тысячи 624 жителя с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что чуть меньше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 657 пациентов с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Автор: Любовь Юрина
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 14:57

В Историческом музее Южного Урала открывается выставка «Детство без компьютера»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 14:56

Премьера спектакля La Loba в Историческом музее прошла при аншлаге
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31.05.2021 14:55

В Челябинске открыт кабинет бесплатной психологической помощи для онкобольных людей

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 14:54

Миасская свалка в переулке стала «звездой соцсетей»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 14:38

Аудиторы КСП приехали с проверкой в мэрию Бакала
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31.05.2021 14:32

В рамках поддержки ЕГЭ: челябинский контакт-центр «Ростелекома» готов принимать до двух тысяч звонков в день
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31.05.2021 14:12

Пенсионеру из Челябинска назначили шесть лет «строгача» за покушение на убийство молодой жены
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31.05.2021 13:43

Первого июня стартует «МЕТРОШКА», в гости ждут «Трактор»

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 13:05

Челябинский велосипедист ответит в суде за переломы ног у ребенка
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 13:00

Страсти по туалетам: челябинцы активно обсуждают тему дефицита общественных сортиров

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 12:39

В Челябинске нашли труп бешеной лисы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 12:08

Власти Челябинска и области выражают соболезнования родным и близким Вячеслава Шишкоедова
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 12:00

В Каслинском районе бездомная беременная собака упала в глубокий колодец и родила в нем щенков
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 11:22

Число случаев коронавируса в Челябинской области превысило 63 тысячи

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 11:20

Саммит металлургов: ММК рассказал о своих достижениях в сфере устойчивого развития

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 11:16

Челябинск окутал удушающий туман
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 10:55

Смертью молодого человека в водоеме под Челябинском заинтересовался СК
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 10:46

В Заксобрании вручили премии за поддержку предпринимательства. Среди награжденных – директор по рекламе «УПИ»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 10:43

На Челябинскую область надвигаются грозы, шквалистый ветер и град
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 10:38

В Челябинской области предприятие заплатило 16 миллионов за сброс стоков
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 10:36

Ушел из жизни известный челябинский фотограф Вячеслав Шишкоедов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 10:13

ММК и Национальное объединение строителей заключили соглашение
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 10:05

В понедельник стартует ЕГЭ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 09:57

В понедельник в Челябинской области дожди и грозы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.05.2021 20:52

Спасатели завершили поиски утонувшего в поселке Лазурный юноши
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.05.2021 20:38

В Челябинской области водитель большегруза уснул за рулем и спровоцировал смертельное ДТП

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.05.2021 02:00

Анонсы событий и мероприятий на 31 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2021 20:45

С облегчением! Челябинец рассказал всему городу, что сходил в туалет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2021 20:23

Где логика? На Комсомольском проспекте Челябинска вскрыли новый асфальт, чтобы проложить теплотрассу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2021 19:42

Найти дом для Маршала: в Коркино спасли собаку-инвалида, хозяева которой сгорели заживо
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2021 19:09

Внимание, потеряшка! Жители Челябинска разыскивают хозяев немецкой овчарки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2021 14:41

Текущий год будет менее богат на затмения и фатальные события, чем прошедший
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2021 14:28

Глава ВТБ Андрей Костин назвал актуальные инициативы в области кибербезопасности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2021 14:23

В Челябинской области продвинули бизнес из «ЛуКошКа»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2021 14:02

Прокуратура потребовала избавить аэропорт Магнитогорска от зарослей, в которых гнездятся птицы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2021 13:51

Челябинца оштрафовали за быструю езду на самокате
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2021 13:49

Борьбу с ковидом продолжают более 2,6 тысячи южноуральцев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2021 13:39

Магнитогорские полицейские по-спортивному почтили память погибшего в Чечне коллеги
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2021 13:29

В Копейске в ДТП с тремя автомобилями погиб человек и трое пострадали
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2021 13:09

Одна из лучших гособвинителей России работает в прокуратуре Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 18:27

Текслер: Приезжайте в Челябинскую область, у нас очень гостеприимный и красивый регион
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 17:19

Анонсы событий и мероприятий на 29 и 30 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 17:19

В выходные южноуральцы вновь смогут привиться в садах, ТРК и на Кировке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 16:55

На предприятии «Уралбройлер» нашли нарушения содержания животных

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 16:54

Магнитогорский вуз посетила делегация бразильского посольства
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 16:52

НМУ в Карабаше продлены на все выходные
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 16:33

Школы Челябинской области приняли участие в конкурсе худших туалетов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 16:31

Бор есть «священная корова»: биологи считают, что строительство в Челябинском городском бору может убить его
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 16:12

Выходные в Челябинской области будут жаркими и с грозами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 15:53

В Советском районе Челябинска в заброшенный колодец упала бездомная собака
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 15:34

Тренировочная квартира: в Челябинской области стартует уникальный проект помощи людям с особенностями

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 15:32

Легендарный чемпион ММА «завис» на шлагбауме в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 15:25

Дело по иску общественников по границам Челябинского бора возвращено в суд первой инстанции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 14:53

Детская филармония Челябинска получит 40 новых инструментов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 14:10

В Коркинском районе новый порыв на водоводе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 14:04

Суд может обязать челябинский минздрав обеспечить ребенка лекарствами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 13:53

К 2024 году Большая Сатка перестанет страдать от сброса карьерных и шахтных вод
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 13:39

В центре Челябинска пройдут состязания по хип-хопу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 13:33

Обнаруженная в центре Челябинска старинная мостовая может стать музеем под открытым небом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 13:28

За сутки выявлено 88 инфицированных ковидом южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 12:32

Челябинцы с инвалидностью просят водителей подъезжать впритык к бордюрам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 12:24

Под суд пойдут южноуральцы, похитившие 120 овец
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 11:42

В воинской части под Челябинском избивали солдат-срочников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 11:22

В субботу в Сатке состоится гастрономический фестиваль
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 11:12

«Устал от обещаний, что все будет хорошо»: Ольховский записал видеообращение к Колеснику
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 10:57

Челябинских участников террористической организации отправили в тюрьму

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 10:34

В Миассе водитель иномарки сбил перебегавшего дорогу ребенка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 10:32

Жители Чурилово начали «клеймить» нелегальные ларьки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 10:30

Инновации, ярмарка и мастер-классы: как прошел в Челябинске День предпринимателя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 10:30

Зеленый Марафон Сбера впервые пройдет в Магнитогорске и нацпарке Таганай
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 20:35

В Челябинске начал работу ХХII фестиваль СМИ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 20:05

В Челябинске на площади революции прошли соревнования для экстремалов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 18:38

Николай Валуев встал на сторону медиков и одобрил строительство детской больницы в Челябинском городском бору
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 18:03

Культурный слой: в центре Челябинска обнаружена мостовая бывшей Соборной площади
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 17:59

Пособница экс-мэра Миасса пыталась оспорить приговор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 17:58

В Карабаше объявлен режим «черного неба»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 17:54

В пятницу в Челябинской области ночью – заморозки, днем – жарко
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 17:30

Наталья Котова пообещала досрочное завершение строительства парка Дружбы на ЧТЗ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 17:17

Дирекцию аэропорта Магнитогорска подозревают в мошенничестве
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 17:14

Анонсы событий и мероприятий на 28 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 17:10

В Златоусте СК проверит смерть мужчины в городском пруду

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 17:04

В Магнитогорске высадят около 6 тысяч деревьев и кустарников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 17:03

Южноральцев приглашают в театр на чашечку хорошего чая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 16:56

В Златоусте нашли тело утонувшего мужчины
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 16:55

Глава минстроя съездил в три проблемных по воде района. Что изменится?
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 16:37

Фестиваль «В начале славных дел» - посвящение юбилею Сергея Герасимова
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27.05.2021 16:32

Челябинки бегут в банки, чтобы взять кредиты для мошенников
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27.05.2021 16:31

Более 133 миллионов рублей инвестирует ЧЦЗ в строительство нового административно-бытового корпуса вельц-цеха
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27.05.2021 16:04

Ольховский готовится наделать шуму на встрече с Колесником в березовой роще
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27.05.2021 15:34

Челябинке назначили наказание за сбыт препаратов для похудения
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27.05.2021 15:20

Выводы ботанической экспертизы: Зеленые насаждения на Университетской набережной погубила амброзия
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27.05.2021 14:31

Пассажиров Челябинска предупредили: на остановке по Бажова их подстерегает потенциальный убийца
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27.05.2021 14:16

В Челябинске маршрутчик и водитель легковушки устроили драку на дороге
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 14:14

С 28 мая начинают работу загородные лагеря Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 13:34

В историческом центре Челябинска ограничили движение транспорта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 12:40

О планируемых инвестициях в экологию Челябинской области узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 12:39

Крыша течет: молодые семьи Златоуста в дождливую погоду ходят в туалет с зонтами
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 12:38

За сутки выявлено 88 инфицированных ковидом южноуральцев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 12:36

В Карабаше возбудили дело о хищении бюджетных денег
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 12:16

В Челябинске завершается регистрация на Зеленый марафон Сбера
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 12:09

ВТБ снижает ставки по ипотеке с господдержкой на первый год
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 12:08

В Челябинском Молодёжном театре состоялась премьера мюзикла «Дюймовочка»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 11:59

В Челябинской области водитель и сотрудники ГИБДД спасли выбежавших на трассу утят

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 11:32

Начальнику оперативного отдела СИЗО Челябинска предъявлено обвинение
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 11:22

После трагедии в Казани полицейские Челябинска проверили владельцев оружия
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 11:20

Путин назначил нового прокурора Челябинской области

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 11:00

Южноуральцам пояснили, как вернуть половину стоимости путевки на отдых ребенка в лагере
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 10:57

В четверг в Челябинской области без осадков
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 10:53

Челябинец получил реальный срок за контрабанду военного оборудования
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 10:52

Многодетная семья погорельцев из Катав-Ивановска получила обещанную помощь от чиновников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 10:46

Южноуральцам напоминают, что нужно обязательно взять с собой в отпуск
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 10:39

В Миассе вороны напали на воспитателя детского садика

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 10:00

Камеры «Ростелекома» покажут, чем занимаются питомцы, пока они одни дома
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 23:08

В Челябинске отключат светофоры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 22:59

Проблемами с водой в территориях Челябинской области занялись прокуроры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 18:47

Мост в Меседе, на который пожаловались Текслеру, закрыли и будут ремонтировать
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 17:57

В Челябинске водителя Land Rover, устроившего смертельное ДТП, отправили в СИЗО
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 17:37

Анонс событий и мероприятий на 27 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 17:11

Медвежонок, гулявший по пляжу Чебаркуля, осваивается в гостях у Карена Даллакяна
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 17:05

В Челябинске директор фабрики стройматериалов пойдет под суд за смерть рабочего

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 16:50

Магнитогорск тратится на социалку и развитие
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 16:33

В Молодёжном театре стартовали репетиции спектакля «Я танцую как дебил»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 16:28

Билеты на спецместа в поезде теперь можно приобретать без дополнительной регистрации
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 16:27

Отчим обливал ребенка кипятком ради пособия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 16:09

В Магнитогорске обжалован приговор водителю, напавшему на журналиста
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 16:06

Изверг, который поливал малыша кипятком, заключен под стражу

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 15:30

Камеры «Ростелекома» присмотрят за сдающими ГВЭ и ЕГЭ южноуральскими школьниками
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 15:07

Канализационные люки стали головной болью Котовой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 15:06

Виталий Безруков заявил о безвредности шлака на берегу реки Сим в Аше
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 15:04

Текслер направил зама и минстрой в территории, где возникли проблемы с водой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 14:30

«Суворовский натиск» и «Танковый биатлон» под Челябинском закроет Александр Лапин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 14:20

Челябинец, устроивший аварию на похищенном такси, пойдет под суд
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 14:15

Челябинские опоровцы посвятили Дню предпринимательства автопарад
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 14:14

Челябинские блогеры съездили на предприятие по переработке мусора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 14:10

Ирина Буторина: Надо относиться к человеку с ОВЗ как к равному
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 13:59

Новый подход: власти Челябинска рассказали о предстоящем ремонте трамвайных переездов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 13:32

В Челябинске на площади Революции пройдут соревнования среди экстремалов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 13:26

В Челябинской области появились свои Сократ, Спартак и Адам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 13:06

В Челябинске эвакуатор сбил ребенка на велосипеде
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 13:03

В Челябинске появится кампус международного уровня по развитию искусственного интеллекта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 12:37

В Златоусте в городском пруду утонул мужчина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 12:01

Берег Сима отсыпали ядовитыми отходами, жалоба подана в прокуратуру
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 11:50

В Челябинске вооруженные налетчики в балаклавах ограбили алкомаркет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 11:49

В Челябинске из-за Всероссийского полумарафона будет ограничено движение

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 11:38

Чебаркулец купился на просьбу разоблачить недобросовестного сотрудника банка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 11:37

ММК увеличивает объемы выпуска премиальной продукции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 11:35

Странная арифметика челябинских чиновников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 11:00

У южноуральцев появится больше возможностей для занятий спортом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 10:13

В среду в Челябинской области жара ослабнет, местами дожди и грозы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 20:02

Депутаты гордумы назначили дату публичных слушаний по стратегии развития Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 19:47

Магнитогорские депутаты поменяли устав города, предусмотрев возврат к системе вытрезвителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 19:35

Памятнику Александру Второму на Алом Поле Челябинска быть
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 19:27

Анонсы событий и мероприятий на 26 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 18:42

Алексей Текслер выступил с традиционным обращением

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 18:17

Журналист «Урал-пресс-информ» стала победителем конкурса Челябинской филармонии в номинации «Лучшее интервью»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 18:00

В Чебаркуле гулявшего по пляжу медвежонка забрали у хозяина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 17:47

Dura lex sed lex: Управляющие компании Златоуста отказываются следовать букве закона
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 17:44

Главные правила для власти от Текслера: «Забота. Работа. Результат»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 15:54

Отчим поливал ребенка кипятком: подробности убийства двухлетнего малыша
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 15:41

Прокуратура взяла на контроль информацию о падении ребенка в колодец возле ЮУрГУ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 15:37

В Магнитогорске 42% детей отдохнут организованно
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 15:27

Огнеборцы ликвидируют крупный пожар в Магнитогорске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 15:17

Печальное зрелище: на проспекте Ленина в Челябинске высохли крупномеры в кадках
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 15:05

В Челябинске построят многофункциональную спортивную арену
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 15:03

В Челябинской области вынесли приговор женщине, «заказавшей» экс-супруга
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 14:38

В Челябинске из окна четвертого этажа выпал ребенок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 14:32

ВТБ запустил образовательный кредит
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 14:27

Высокие платформы будут оборудованы на остановочном пункте Локомотивная в 2021 году
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 14:23

МегаФон поможет Лебединскому ГОКу автоматизировать сложные процессы добычи руды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 14:22

Текслер призвал южноуральцев вакцинироваться от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 14:00

В Челябинской области суд потребовал огородить опасное здание
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 13:28

Володин: “Труд осужденных не заменит мигрантов”
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 13:08

Госдума ужесточит наказание для водителей за повторное пьянство
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 12:59

Текслер: Я объявляю старт масштабного строительства новых школ в Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 12:57

В Миассе мотоциклиста отправили в колонию за смерть пассажира
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 12:49

Начались проверки детских оздоровительных лагерей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 12:47

Челябинская красавица едва не стала Miss Maxim-2021
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 12:13

СКР: в смертельных ожогах двухлетнего малыша виноват отчим
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 11:57

Дети с ОВЗ – это тоже дети. В Челябинске прошел показ мод с участием особенных ребят