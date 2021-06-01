01.06.2021
В Челябинской области за сутки выявлено 85 новых случаев ковида
01.06.2021
В Челябинске состоится первый городской фестиваль ретротехники «Машина времени»
01.06.2021
В Челябинской области поезд насмерть сбил шестилетнего мальчика
01.06.2021
В Челябинске демонтировали киоски Денисенко возле памятника Курчатову
01.06.2021
ЧЦЗ поддержал первый благотворительный фестиваль детского творчества «Энергия добра»
01.06.2021
С доступом к услугам класса 5G: МегаФон тестирует технологию DSS
В Челябинской области за сутки выявлено 85 новых случаев ковида
31.05.2021
Число случаев коронавируса в Челябинской области превысило 63 тысячи
29.05.2021
Борьбу с ковидом продолжают более 2,6 тысячи южноуральцев
28.05.2021
В выходные южноуральцы вновь смогут привиться в садах, ТРК и на Кировке
28.05.2021
За сутки выявлено 88 инфицированных ковидом южноуральцев
Замминистра транспорта РФ оценил возможности обновленного челябинского аэропорта
31.05.2021
В Челябинске начала рушиться «Великая Китайская стена» на берегу Миасса
31.05.2021
На Челябинскую область надвигаются грозы, шквалистый ветер и град
31.05.2021
Где логика? На Комсомольском проспекте Челябинска вскрыли новый асфальт, чтобы проложить теплотрассу
29.05.2021
Бор есть «священная корова»: биологи считают, что строительство в Челябинском городском бору может убить его
28.05.2021