В Челябинской области за трое суток умерло 14 жителей с коронавирусом

В Челябинской области за прошедшие трое суток зарегистрировано 14 случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались шесть жителей Челябинска, четыре жителя Златоуста, двое из Трехгорного, по одному их Сатки и Южноуральска. С начала пандемии умерло 506 южноуральцев с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, у троих – 66-летней женщины и 80-летнего мужчины из Челябинска и 79-летнего жителя Златоуста - непосредственной причиной смерти стала ковидная пневмония. У остальных – сопутствующие заболевания.

В Челябинске зарегистрирована смерть еще четырех человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Причиной смерти 64-летней женщины стали сахарный диабет и хроническая почечная недостаточность, у 73-летнего мужчины - гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца и атеросклероз коронарных артерий, у 78-летнего мужчины - крупноочаговый постинфарктный кардиосклероз и гипертоническая болезнь, у 81-летней женщины - острое нарушение мозгового кровообращения и гипертоническая болезнь.

В Златоусте зафиксирована смерть еще трех жителей с коронавирусной инфекцией. У 66-летней женщины причиной смерти стали злокачественное новообразование и атеросклеротическая болезнь сердца, у 68-летней женщины - сахарный диабет и артериальная гипертензия, у 78-летнего мужчины - обширный постинфарктный кардиосклероз и гипертоническая болезнь.

В Трехгорном скончались 81-летний мужчина и 93-летняя женщина с ковидом. У первого причиной смерти стали атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, у второй - атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь.

Кроме того, умерла 63-летняя женщина, в Южноуральске – 73-летний мужчина. У обоих ковид был сопутствующим. У женщины причиной смерти стали сахарный диабет и атеросклероз коронарных артерий, у мужчины - сахарный диабет и легочно-сердечная недостаточность.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 506 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 132 человек умерли от ковидной пневмонии, 374 человека – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро пятого октября в России скончалось 21 тысяча 475 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 500 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 116. В Челябинской области умерло 506 жителей с коронавирусом (132 - от ковида), в Свердловской области – 615, в Ханты-Мансийском автономном округе – 192, в Ямало-Ненецком автономном округе – 101, в Тюменской области – 40, в Курганской – 36.