В Челябинской области закрыли еще три ковидные базы

В Челябинской области еще три госпитальных базы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 переводятся в плановый режим работы.

«В связи с увеличением свободного коечного фонда на ковидных базах и базах долечивания, принято решение о возвращении в плановую работу трех медицинских учреждений», - сообщает пресс-служба минздрава региона.

Возвращается к обычной работе областной кожно-венерологический диспансер №3 и ГКБ №5 в Челябинске, а также родильный дом №1 в Магнитогорске.

Пациентов, проходивших лечение в этих госпиталях, или выписывают строго по показаниям, или при необходимости переводят на ближайшую госпитальную базу.

На сегодня на госпитальных базах и на дому получают лечение 16 тысяч 804 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 17 тысяч 175 жителей). Растет число выздоровевших и выписанных из ковидных стационаров.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации ковидные базы можно будет развернуть в кратчайшие сроки.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве здравоохранения региона, на сегодня в области развернуто около пяти тысяч 800 коек для лечения пациентов с коронавирусом

На этой неделе закрыли шесть ковидных баз: Челябинский областной клинический терапевтический госпиталь для ветеранов войн, ГБ №3 Магнитогорска, ГБ №3 Миасса, горбольница Копейска и районные больницы в Аше и в селе Долгодеревенское.

На прошлой неделе вернулись к обычной работе еще пять госпитальных баз: областной клинический кожно-венерологический диспансер №4 в Магнитогорске, областная больница в Чебаркуле, городская больница №1 в Коркино, районные больницы в селе Еткуль и Верхнеуральске.

На данных момент пациентов с ковидом лечат в госпиталях городов: Златоуст, Карталы, Кыштым, Магнитогорск, Миасс, Сатка, Троицк, Челябинск и Южноуральск. Базы долечивания действуют Златоусте, Миассе и Челябинске.