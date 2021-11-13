В ЧОКБ открыли пункт вакцинации от ковида

В Челябинской областной клинической больнице открыли пункт вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает минздрав региона, вакцинальный пункт разместился в отделении плановой госпитализации Консультативной поликлиники ЧОКБ (корпус 1, цокольный этаж, вход с обратной стороны здания).

Прививку можно будет поставить ежедневно с понедельника по пятницу с 12 до 18 часов.

Предварительно необходимо записаться на прививку по телефону 749-37-97 (запись ведется с восьми до 17 часов).

В минздраве уточнили, в пункте вакцинации ЧОКБ можно будет привиться двухкомпонентной вакциной «Спутник V». Накануне прививки вам перезвонит сотрудник Консультативной поликлиники, напомнит дату и согласует время посещения.

Кроме того, в области продолжает работу самый крупный пункт вакцинации во Дворце спорта «Юность» Челябинска (он работает с 10 до 20 часов до 21 ноября) и в Арене «Металлург» Магнитогорска (с 10 до 20 часов по 16 ноября).

Вакцинироваться также можно в мобильных пунктах в торгово-развлекательных комплексах (ТРК) и в стационарных круглосуточных пунктах в больницах.