В ЧОКБ работают лучшие в отрасли специалисты

Сразу десять специалистов Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ) стали лучшими в своих номинациях в традиционном конкурсе профессионального мастерства. Врачи, медсестры и лаборанты ЧОКБ в этом году заняли весь пьедестал профессионального конкурса, поднявшись на первую и вторую ступени пьедестала почета и получи награду «За верность профессии».

Валерий Блиновских признан лучшим рентгенологом области. В пресс-службе больницы отмечают, Валерий Владимирович - прекрасный специалист из врачебной династии. В свободное от работы время он с увлечением занимается хоккеем в валенках. А еще Валерий Блиновских хорошо рисует. Он потратил собственный отпуск, чтобы расписать стены и потолки в своем отделении.

Максим Белосохов стал лучшим патологоанатомом Челябинской области. Максима Викторовича особенно ценят хирурги, для которых он проводит срочную интраоперационную гистологию (прямо во время операции помогает определиться с самым сложным диагнозом).