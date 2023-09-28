27.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 28 сентября (18+)
27.09.2023
Марафон «20 добрых дел» стартовал на ЮУЖД
27.09.2023
Челябинские кинологи проводили на пенсию 11-летнего Грея
27.09.2023
Четырем похитителям молодого человека в Копейске предъявлены обвинения
27.09.2023
В Челябинской области осужден похититель радиоактивных отходов
27.09.2023
В Челябинске распечатали легендарный Наказ танкистам-добровольцам
В Чурилово завершают строительство дороги по 2-й Эльтонской
25.09.2023
Жители челябинского микрорайона Чурилово с 27 по 30 сентября останутся без горячей воды.
04.09.2023
Когда появится новая поликлиника в Чурилово
22.08.2023
В Чурилово снова откроют филиал поликлиники ДКГБ №1, но по другому адресу
16.08.2023
Ко дню города у чуриловцев появится своя благоустроенная набережная
УКВЗ изготовит еще 11 новых трамваев для Челябинска
27.09.2023
Православные отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
27.09.2023
Губернатор призвал южноуральцев выбрать дорожные приоритеты на 2024 год
26.09.2023
Челябинский собор Рождества Христова станет точкой духовного притяжения
25.09.2023
В Челябинске открылся после ремонта самый крупный муниципальный военкомат
25.09.2023