В Чурилово завершают строительство дороги по 2-й Эльтонской

В челябинском микрорайоне Чурилово подходит к концу строительство знакового объекта – двухполосной магистрали по улице 2-й Эльтонской от Трашутина до берега Первого озера.

Напомним, работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

На 2-й Эльтонской появились ливневый коллектор, дорожное полотно с разметкой. Кроме того, заасфальтированы проезды между домами, обустроены тротуары и газоны. Смонтировано наружное освещение (кабель спрятан под землю), установлен светофор на пересечении с улицей 3-й Эльтонской.

Вблизи домов №40, №50 и №61 на 2-й Эльтонской подрядчик установил три новые остановки общественного транспорта, названия которых - «Восход», «Квартал «У озера» и «Пляж «Чуриловский» - будут внесены в реестр муниципальных маршрутов общественного транспорта.

В настоящее время вдоль новой дороги производится высадка 278 кленов, яблонь, ясеней, а также кустов кизильника.

Все работы, начатые в прошлом году, будут завершены до 20 октября текущего года, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.