В Челябинске озеленят новую дорогу по улице 2-й Эльтонской, которую строят от улицы Трашутина до берега Первого озера.

Работы по озеленению в рамках строительства дороги подрядная организация ООО «ДорстройГрупп» проведет в ближайшее время.

Как сообщает городской комитет дорожного хозяйства, вдоль новой дороги высадят 278 кленов, яблонь и ясеней, живую изгородь из кизильника протяженностью полтора километра. Кроме того, здесь появится придорожный газон.

Напомним, улицу 2-ю Эльтонскую в челябинском микрорайоне Чурилово строят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» с прошлого года.