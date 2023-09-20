20.09.2023
В Челябинске озеленят новую дорогу по улице 2-й Эльтонской
20.09.2023
В Челябинской области на пять часов перекроют движение на М-5
20.09.2023
Пропавший в Челябинской области грибник найден мертвым
20.09.2023
Под Чебаркулем располагается единственная в регионе Богородицецелительницкая часовня
20.09.2023
В Челябинске домашних собак и кошек бесплатно привьют от бешенства
20.09.2023
Блокадникам выплатят по 50 тысяч рублей
В Челябинске озеленят новую дорогу по улице 2-й Эльтонской
19.09.2023
Чистый и зеленый Челябинск: комиссия подводит итоги конкурса «Цветущий город-2023»
12.09.2023
На обновленной улице Агалакова в Челябинске высадят почти пять тысяч кустов сирени
12.09.2023
На пересечении улиц Свободы и Труда в Челябинске высадят деревья, кустарники и многолетники
06.09.2023
В Челябинске озеленяют реконструируемую улицу Агалакова
Сегодня ученики приступили к занятиям в долгожданной школе в «Вишневой горке»
19.09.2023
Во вторник ожидаются сильные магнитные бури
18.09.2023
«Бабье лето» на Южном Урале возьмет небольшую передышку, но потом вновь вернется
18.09.2023
В 2024 году прожиточный минимум в Челябинской области вырастет на 4%
18.09.2023
В Челябинске на новой набережной отметили «День бокса Южного Урала»
17.09.2023