В День пожилого человека в Челябинске засветится телебашня

В День пожилого человека, первого октября, на челябинской телебашне появится открытая ладошка – символ дня, листопад и поздравления.

Праздничная иллюминация со будет сиять на телебашне в воскресенье с 21-30.

Это дань уважаем людей старшего поколения за их труд, за силу духа, искреннюю любовь к городу и за большой вклад в его процветание.

СПРАВКА

Международный день пожилых людей был учрежден по инициативе ООН (Резолюция № A/RES/45/106) 14 декабря 1990 г. В 1991 году, ООН приняла документ «Принципы Организации Объединенных Наций в отношении пожилых людей», где утверждается, что люди пенсионного возраста имеют право на независимость, участие, реализацию своего потенциала и должный уход, причем «независимо от их экономического вклада».

В России Международный день пожилых людей стали отмечать в 1992 году, после принятия Постановления Президиума Верховного Совета РФ № 2890/1-1 «О проблемах пожилых людей».

Цель праздника: сохранение семейных ценностей, проявление уважения, доброты, заботы о cтаршем поколении.