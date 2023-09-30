29.09.2023
Волонтёры Томинского ГОКа высадили порядка девяти тысяч саженцев
29.09.2023
Новые грани таланта челябинца Владимира Витлифа
29.09.2023
В Челябинске открылась выставка о блокадном Ленинграде
29.09.2023
Челябинские власти заверили: срыва отопительного периода не будет
29.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 30 сентября и 1 октября (18+)
29.09.2023
В Челябинске ограничили движение на Свердловском проспекте
В День пожилого человека в Челябинске засветится телебашня
16.09.2023
Челябинск 18 сентября останется без телерадиовещания
08.07.2023
Челябинская область отмечает день семьи, любви и верности
06.06.2023
Челябинскую башню в день рождения Пушкина украсят герои его произведений
06.05.2023
Челябинская телебашня поздравит горожан с Днем радио
Школьники Кизильского района изучают Аркаим
29.09.2023
В Челябинской области расширили круг медработников, получающих специальную выплату
28.09.2023
В Челябинской области укрупнят налоговые инспекции
28.09.2023
Третью пару «Орланов» запустят из Челябинска в Екатеринбург в декабре 2023 года
28.09.2023
УКВЗ изготовит еще 11 новых трамваев для Челябинска
27.09.2023