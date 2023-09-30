В День пожилого человека в Челябинске засветится телебашня

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Завтра, первого октября, исполнится 40 дней с момента авиакатастрофы, унёсшей жизни Евгения Приго
30.09.2023

Челябинцы соберутся на сороковины Евгения Пригожина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В преддверии Дня воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской
30.09.2023

Челябинцы присоединились к Всероссийской хоровой акции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в призе
29.09.2023

НМУ установятся на выходные в шести городах Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В храме Святителя Николая Чудотворца города Кыштыма Челябинской области отслужили благодарственны
29.09.2023

В храме Кыштыма отслужили молебен в честь возвращения на Землю космонавта Дмитрия Петелина и его коллег
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) в
29.09.2023

ММК стал лауреатом всероссийской акции «Выбираю чистый воздух»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.09.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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29.09.2023

В Челябинске открылась выставка о блокадном Ленинграде
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.09.2023

Челябинские власти заверили: срыва отопительного периода не будет
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День пожилого человека
Общество
30.09.2023 11:18
Фото: Филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ»

В День пожилого человека в Челябинске засветится телебашня

В День пожилого человека, первого октября, на челябинской телебашне появится открытая ладошка – символ дня, листопад и поздравления.

Праздничная иллюминация со будет сиять на телебашне в воскресенье с 21-30.

Это дань уважаем людей старшего поколения за их труд, за силу духа, искреннюю любовь к городу и за большой вклад в его процветание.

СПРАВКА
Международный день пожилых людей был учрежден по инициативе ООН (Резолюция № A/RES/45/106) 14 декабря 1990 г. В 1991 году, ООН приняла документ «Принципы Организации Объединенных Наций в отношении пожилых людей», где утверждается, что люди пенсионного возраста имеют право на независимость, участие, реализацию своего потенциала и должный уход, причем «независимо от их экономического вклада».
В России Международный день пожилых людей стали отмечать в 1992 году, после принятия Постановления Президиума Верховного Совета РФ № 2890/1-1 «О проблемах пожилых людей».
Цель праздника: сохранение семейных ценностей, проявление уважения, доброты, заботы о cтаршем поколении.

Автор: Арина Родионова
Челябинская телебашня
День пожилого человека
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В преддверии Дня воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской
30.09.2023

Челябинцы присоединились к Всероссийской хоровой акции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в призе
29.09.2023

НМУ установятся на выходные в шести городах Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В храме Святителя Николая Чудотворца города Кыштыма Челябинской области отслужили благодарственны
29.09.2023

В храме Кыштыма отслужили молебен в честь возвращения на Землю космонавта Дмитрия Петелина и его коллег
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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29.09.2023 19:56

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29.09.2023 19:34

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29.09.2023 18:05

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29.09.2023 17:40

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29.09.2023 17:23

В храме Кыштыма отслужили молебен в честь возвращения на Землю космонавта Дмитрия Петелина и его коллег

29.09.2023 17:02

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УКВЗ изготовит еще 11 новых трамваев для Челябинска

27.09.2023 11:05

В Магнитогорске введен единый проездной на трамвай и автобус

27.09.2023 10:59

Велосипед и телефон за один день - челябинские оперативники задержали злоумышленницу

27.09.2023 10:39

В Челябинск на премьеру фильма «Повелитель ветра» приедет Федор Бондарчук

27.09.2023 09:28

В челябинском Саду Победы завершают обустройство площадки для четвероногих

27.09.2023 09:22

Православные отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

26.09.2023 21:09

Ческидов, который 14 лет удерживал женщину в заточении, останется в СИЗО до конца года

26.09.2023 20:24

В Челябинской области в Воздвиженье – без осадков

26.09.2023 19:55

Анонсы событий и мероприятий на 27 сентября (18+)