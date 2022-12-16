В Донбасс прибыли южноуральские ревизоры

На Донбасс прибыла делегация от Контрольно-счетной палаты Челябинской области. Представители КСП вручили добровольцам дизельные генераторы для обеспечения бесперебойного снабжения электричеством военнослужащих.

Делегация прибыла в составе председателя КСП Алексея Лошкина, начальника инспекции Сергея Никитина и водителя Владимира Рявина. Встречал делегацию глава Еманжелинского городского поселения Челябинской области Дмитрий Гатов, который в настоящее время совмещает сразу несколько постов. В ДНР Дмитрий Гатов назначен первым заместителем главы Волновахского района. Об этом сообщили в КСП Челябинской области.

В ходе встречи от работников КСП для добровольцев батальона «Южноуралец» были переданы подарки. Представители КСП вручили добровольцам дизельные генераторы для обеспечения бесперебойного снабжения электричеством военнослужащих.

Военнослужащие отблагодарили всех причастных к сбору подарков. Отдельно они отметили роль губернатора области Алексея Текслера в таком важном деле. По их словам, та поддержка, которая приходит к ним из региона, придает им сил.