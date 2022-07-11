В Еткульском районе с размахом отметили День семьи, любви и верности

В Еткульском районе (Челябинская область) отметили День Семьи, любви и верности, указ о праздновании которого в июне нынешнего года подписал президент РФ Владимир Путин.

Супружеская пара Игорь и Надежда Логвиненко из деревни Шибаево была приглашена на приём к губернатору Челябинской области. В торжественной обстановке Алексей Текслер вручил супругам медаль «За любовь и верность».

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В отделе ЗАГС администрации Еткульского муниципального района прошло чествование супружеских пар. Начальник отдела ЗАГС Юлия Печенкина поздравила всех собравшиеся с праздником. Под свадебный марш Мендельсона пары прошли в зал, где в торжественной обстановке виновников торжества ждали с поздравлениями близкие и собравшиеся гости. После официальной части праздника запись о супружеских парах внесли в Книгу знаменательных событий.

Чествование продолжилось в центральном сквере села Еткуль. На сцену пригласили молодую, но уже многодетную, любящую, трудолюбивую и счастливую семью – семью Нугомановых. Ляйсан и Дамир в этом году отмечают десятый день рождения семьи – Розовую свадьбу.

Золотую свадьбу отметила в апреле этого года семья Александра и Надежды Медведевых. Шутка ли прожить вместе половину столетия!

Юлия Валерьевна рассказала об истории знакомств, судьбах, жизненных трудностях семей.

К поздравлениям присоединились заместитель главы Еткульского района Галина Ямгурова и исполнительный секретарь Еткульского местного отделения Партии «Единая Россия» Светлана Речкалова. В торжественной обстановке супружеским парам были вручены памятные подарки.

Праздничную программу подготовили сотрудники районного Дома культуры. На сцене прозвучали музыкальные подарки от солистов и творческих коллективов района. Особенно порадовали гостей яркие выступления семейного трио Марии, Татьяны и Святослава Моллекер, а также воспитанниц отделения раннего эстетического развития ДШИ.

В сквере села Еткуль в рамках праздничной программы «С любовью по жизни» работали тематические музейная и библио- площадки, где дети могли изготовить символ праздника во время мастер-класса, а также проверить свои знания и смастерить обережную куклу-травницу. Для ребят была подготовлена насыщенная игровая программа «Вместе весело играть».

Праздничные мероприятий прошли по всему району. Так, например, в селе Селезян подготовили концерт «Великое чудо семья» для пар, которые в этом году отмечают юбилейные годовщины свадеб, а в селе Каратабан в День семьи, любви и верности в Культурно-досуговом центре прошел праздник "Под покровом Петра и Февронии".