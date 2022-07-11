11.07.2022
Восемь челябинских недостроев этим летом планируют продать с молотка
11.07.2022
Так решили челябинцы: аварийный дом на улице Свободы войдет в программу КРТ
11.07.2022
Чтобы не было вандализма: Котова попросила найти стены для любителей граффити
11.07.2022
Проекты благоустройства Сада камней и инклюзивного сквера ждет экспертиза
11.07.2022
УФСБ «вычислила» жителей Магнитогорска, которые организовывали фиктивные браки
11.07.2022
В Челябинске начинается четвертый этап опрессовки
В Еткульском районе с размахом отметили День семьи, любви и верности
05.07.2022
В селе Коелга победителям конкурса «Агростартап-2022» дарили... телят
17.06.2022
Центральный пляж Еткуля готов принять отдыхающих
10.06.2022
Молодые депутаты ЗСО посетили Еткульский район
10.06.2022
В Еткульском районе началась реализация инициативных проектов
Челябинцев приглашают на слушания по «зеленому поясу» мегаполиса
08.07.2022
На областном Сабантуе представят уникальный Коран начала 19 века
07.07.2022
На помощь маленьким пациентам ЧОДКБ пришли врачи федеральных медцентров
07.07.2022
Парадоксы Челябинска: новый «перрон» на площади Революции перекрыли чугунным забором
06.07.2022
Власти радуются строительству висячего моста через Миасс, челябинцы волнуются о судьбе бора
05.07.2022