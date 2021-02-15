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В ГУФСИН Челябинской области возобновлены долгосрочные свидания

В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации по новой короновирусной инфекции в учреждениях ГУФСИН России по Челябинской области с 15 февраля возобновлено предоставление длительных свиданий.

На длительные свидания допускаются родственники со справкой о наличии (отсутствии) контакта с больными инфекционными заболеваниями.

Вход на территорию учреждения разрешен только в средствах индивидуальной защиты, в том числе использование их при нахождении на краткосрочных и длительных свиданиях.

«Режимно-ограничительные мероприятия направлены на противодействие распространению коронавирусной инфекции, недопущение заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых, осужденных и сотрудников учреждений», - сообщила руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.

Прием почтовых посылок, передач и бандеролей в учреждениях ГУФСИН от родственников проходит в обычном режиме. Осуществляется их обязательная дезинфекционная обработка.