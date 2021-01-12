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В храмах Челябинской епархии проходит акция «Подари радость на Рождество»

Во всех храмах Челябинской епархии по благословению митрополита Челябинского и Миасского Григория проходят благотворительные акции «Подари радость на Рождество». Как сообщили в Челябинской епархии, в благотворительной акции может принять любой желающий, внеся пожертвования деньгами или продуктами. На собранные средства приобретаются продукты первой необходимости.

Из всех продуктов формируются наборы, которые потом раздаются нуждающимся - многодетным, малоимущим, семьям с инвалидами. В основном это люди православные, но есть и иноверцы, уточняют в епархии.

Для верующего человека помогать другим естественно и необходимо, считает одна из участниц акции Анна Панова.

«И в сердца людей, которые получают помощь, тоже входит Господь, - отмечает социальный работник Свято-Георгиевского храма в Металлургическом районе Челябинска Наталья Аратова. - Сердце людей тает, они обычно плачут, многие и не ожидают, что им кто-то поможет. Спасибо всем благотворителям, кто поучаствовал в этом благом деле».