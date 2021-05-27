В историческом центре Челябинска ограничили движение транспорта

В Челябинске в связи с заменой тепловых сетей ограничили движение транспорта на улице Комунны. Об этом сообщили в АО «УСТЭК-Челябинск».

АО «УСТЭК-Челябинск» заменит 370 метров тепломагистралей диаметров 500 мм. Реконструкция будет длиться до 15 июня. Благоустройство обещают восстановить до 30 июня.

«Вместо старых изношенных труб будут уложены новые в ППУ-изоляции с заводской гарантией 10 лет и сроком службы более 25-30 лет. Ремонт повысит надёжность системы теплоснабжения района», - сообщили в АО «УСТЭК-Челябинск».

В связи с этим ограничение движения поделили на несколько этапов:



— с 08:00 25.05.2021 до 20:00 05.06.2021— прекращение движения транспорта от дома №62 до дома №66 по улице Коммуны (пересекает ул. Елькина)



— с 08:00 05.06.2021 до 20:00 15.06.2021 — прекращение движения транспорта от дома №66 до дома №68 по улице Коммуны



— с 20:00 05.06.2021 до 06:00 15.06.2021 — прекращение движения транспорта на перекрёстке улицы Коммуны и улицы Васенко от дома №68 до дома №70 по улице Коммуны



— с 08:00 05.06.2021 до 20:00 15.06.2021 — прекращение движения транспорта от дома №70 по улице Коммуны до дома №59 по улице Красной.

В компании отметили, что все работы проводят на проезжей части возле популярных у челябинцев пешеходных маршрутов.