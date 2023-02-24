В Карабаше в честь участника СВО Максима Козлова открыли Парту Героя

В Карабаше (Челябинская область) в честь участника специальной военной операции Максима Козлова открыли Парту Героя.

Торжественное открытие парты состоялось при поддержке проекта партии «Единая Россия» «Новая школа».

Как отмечают в региональном отделении «ЕР», имя бойца Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Александра Сугоняева карабашская школа №2 носит уже давно. Парта героя в его честь была открыта в учебном заведении несколько лет назад.

«В связи с событиями настоящего времени имя еще одного героического карабашца также внесли в патриотическую летопись школы. Максим Козлов - выпускник школы №2, в 2021 году вернулся со срочной службы в армии. В сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации был призван в ряды российской армии. Участник боевых действий на Украине, разведчик саперно-инженерного взвода защищал нашу Родину, освобождал братский народ от нацизма. Четвертого ноября 2022 года Максим Козлов погиб при исполнении воинского долга на территории Луганской Народной Республики», - отмечают в региональном отделении «Единой России».

Участниками патриотического мероприятия стали родители Максима Козлова, глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко, председатель Собрания депутатов Дмитрий Шуткин, депутат Николай Климов, начальник управления образования Наталия Полякова, Почетный гражданин города Гайнулла Валеев, а также исполнительный секретарь Карабашского местного отделения партии «Единая Россия» Ольга Шуткина.

Память Максима Козлова почтили минутой молчания. Юнармейцы школы №2 исполнили гимн России и торжественно открыли Парту Героя.