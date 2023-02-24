24.02.2023
В Копейске из ТРК «Слава» эвакуировались триста человек
24.02.2023
В Магнитогорске пожарные помогли выбраться из горящего дома четырем жильцам
24.02.2023
Исторический музей приглашает к погружению в «Белую сказку» Елены Щетинкиной
24.02.2023
Маршруты Таганая станут доступны для маломобильных туристов
23.02.2023
В жилом доме Челябинска произошел хлопок бытового газа, пострадала женщина
23.02.2023
Жителей и гостей Челябинска в Историческом музее ждет «Уральское чудо. Каменный цветок»
В Карабаше в честь участника СВО Максима Козлова открыли Парту Героя
24.02.2023
Минобороны РФ озвучило итоги специальной военной операции
24.02.2023
Сергей Миронов назвал 24 февраля днем обновления России
24.02.2023
Трогательное видеописьмо на передовую «Женского движения Единой России»
23.02.2023
Марафон Народного фронта «Все для победы!» объединил тысячи жителей Челябинской области
Россия отмечает праздник героев и патриотов - День защитника Отечества
23.02.2023
МЧС опровергает сообщение об объявлении воздушной тревоги
22.02.2023
Путин предложил создать госфонд помощи погибшим участникам СВО и ветеранам
21.02.2023
Тысячу челябинцев собрала «Уральская мозаика» в Курчатовском районе
21.02.2023
Завод ММК в Турции возобновляет производство после вызванного землетрясением перерыва
20.02.2023