В Карталинском районе начали строить дома для тех, чье жилье уничтожил огонь

В Карталинском районе (Челябинская область) началось строительство первых домов для жителей поселков Джабык и Запасное, чье жилье было уничтожено пожаром в начале июля. Осенью пострадавшие должны будут въехать в новое жилье.

Сегодня, 29 июля, полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывали в поселках, проконтролировали ход работ по ликвидации последствий природного пожара, пообщались с жителями и с подрядчиками.

После состоялось совещание по вопросам ликвидации последствий пожаров.

«Сегодня мы должны рассмотреть вопрос о том, как организованы работа по выплатам гражданам и строительство, - открыл совещание Владимир Якушев. - Очень важно юридическое оформление, проведение в срок всех необходимых строительных работ, потому что не за горами осень. Также мы должны помочь гражданам восстановить в максимально короткие сроки документы и получить компенсации. В целом, региональные, федеральные и муниципальные органы власти должны чётко отработать каждый по своему направлению, решить все поставленные задачи».

В настоящее время организована совместная работа с жителями пострадавших поселков, начиная от зачистки площадки, определения планировки и квадратуры домов, которые подлежат восстановлению. На территории работает специальная комиссия региональных министерств: строительства и социальных отношений. «Комиссия лично принимает каждого пострадавшего, на сегодня приняты жильцы из 60 сгоревших домов, - уточнил губернатор. - Росреестр помогает определять собственников земельных участков и жилых помещений».

На текущем этапе началось строительство 19 домов. Произведена заливка фундамента, подвезены строительные материалы. В процессе задействовано пять подрядных организаций. Пострадавшие получат дома площадью не менее 60 квадратных метров, даже если утраченное жилье было меньшей площади.

Утраченные дачные строения будут компенсировать владельцам по принципу «метр в метр». В настоящее время подготовлено и направлено обращение в правительство РФ с просьбой оказать помощь за счет средств резервного фонда.

Жилье должно быть восстановлено до первого октября. Первые дома подрядчики начнут сдавать с 15 сентября. «Уже сейчас ставим задачу максимально быстро, при надлежащем уровне качества, работы завершить, восстановив жилье до осенних холодов», - добавил губернатор.

Алексей Текслер отметил, что сегодня все усилия направлены на оказание необходимой помощи пострадавшим и восстановление жилья взамен сгоревшего. «Все жители пострадавших домов из поселков Джабык и Запасное получили выплаты по 10 тысяч рублей на неотложные нужды – всего около 1400 человек, - пояснил он. - Материальную помощь в размере 100 тысяч рублей в связи с полной утратой имущества получили 55 граждан, эта работа продолжается».

Кроме того, на территории продолжается ликвидация сгоревших деревьев, остатки которых могут угрожать домам, линиям электропередач, газопроводам. Осенью в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» на 10 гектарах пострадавших площадей будет высажено 66 тысяч сеянцев. А весной следующего года будет организована расчистка леса и лесовосстановительные работы.

Глава региона добавил, что принято решение усилить противопожарную службу в пострадавшем районе. В селе Еленинское Карталинского района будет размещена профессиональная пожарная охрана. Добровольная пожарная команда будет прикрывать поселок Джабык. Также пожарное прикрытие получит поселок Гранитный Кизильского района, где высоки риски природных пожаров. «Дополнительно оснастим противопожарную службу области новыми пожарными автоцистернами, до 100 млн рублей будет выделено на обновление автопарка, создадим фонд ранцевых огнетушителей, разработаем региональные программы плановой замены пожарной техники», - резюмировал Алексей Текслер.

Напомним, в Карталинском районе в результате ландшафтных пожаров, происходивших с 8 по 11 июля, уничтожен огнем 61 дом, в том числе 51 дом - в поселке Джабык и 10 домов - в поселке Запасный. Среди сгоревших строений были постоянное жилье и дачи.

ФОТО: пресс-служба губернатора и правительства области