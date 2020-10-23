В Кизильском районе повысили качество жизни на селе

В Кизильском районе (Челябинская область) благодаря реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» удалось повысить качество жизни на селе.

В Кизильском районе произведен капитальный ремонт клуба в поселке «Путь Октября» и помещений спортзала в школе поселка «Гранитный».

Кроме того, приобретен санитарный автомобиль для ФАП в поселке «Измайловском», сделан капремонт районного дома творчества, футбольного поля на стадионе «Синий камень», а также произведена газификация 40 домов в селе Кизильское. На финансирование этих работ было направлено по госпрограмме более 30 миллионов рублей.

«Все эти мероприятия предусматривают качественное улучшение уровня жизни в сельских муниципалитетах, они призваны изменить облик сёл и деревень по всей стране. Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» разработана на 2020 — 2025 годы, она продолжает ранее действовавшие программы социального развития села, и после её окончания, уверен, будет принята аналогичная программа для дальнейшего обустройства сельских территорий с целью ещё улучшить условия жизни людей», - сообщил министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

Кизильский район в текущем году впервые участвовал в реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Финансирование мероприятий госпрограммы развития сельских территорий для Кизильского района составило в 2020 году 31 миллион рублей.

Всего в Челябинской области в 2020 году на реализацию этой госпрограммы в целом по региону планируется направить более 700 миллионов рублей.