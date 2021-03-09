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В Красном поле освятили купол и крест первого в истории поселка храма

В поселке Красное поле Сосновского района (Челябинская область) освятили купол и крест строящегося в честь иконы «Нерушимая стена» храма, который возводят во дворе местной администрации.

Как отмечают в челябинской епархии, исторически в этом населенном пункте храма не было никогда, так что радости местных жителей нет предела.

В настоящее время основные работы по строительству храма закончены: воздвигнуты стены, готова крыша. Дело осталось за малым – за установкой окон, двери и купола.

Настоятель храма протоиерей Евгений Мартенец рассказал, что, по традиции, купол и крест были освящены на земле, после чего к ним приложились прихожане.

Увы, но погодные условия помешали поднятию купола в этот же день, седьмого марта: крыша храма вся покрылась льдом – монтаж был бы опасен.

Купол поднимут на этой неделе – как только потеплеет и установится безветренная погода.