В Кусе открыли библиотеку нового поколения, на очереди – Еткульский район

В городе Куса (Челябинская область) после модернизации открылась межпоселенческая центральная библиотека имени Бондаревой. На ее преображение было затрачено десять с половиной миллионов рублей из областного и муниципального бюджетов.

Как отмечают в пресс-службе регионального минкульта, в этом году учреждение отмечает свой юбилей – 115 лет назад, в 1907 году, она была открыта на средства российского издателя и мецената Флорентия Павленкова.

«В этом году благодаря национальному проекту «Культура» библиотека была модернизирована – в учреждении сделан капитальный ремонт и произведена полная перепланировка помещения, замена полов, окон, дверей, входной группы, установка нового крыльца. За счет средств, выделенных в рамках нацпроекта, библиотека приобрела мебель и оборудование, закупила книги (более 2 600 изданий) и технику», - рассказала начальник отдела территориального взаимодействия министерства культуры Челябинской области Ольга Трубникова.

В обновленной библиотеке появились зал абонемента, зона семейного отдыха и универсальный зал. Были приобретены интерактивный шлем и интерактивная песочница, телевизор, моноблоки, интерактивная доска, проектор, экран и многое другое.

Кроме того, особое внимание при модернизации уделили людям с ограниченными возможностями здоровья. Для их удобства установлены кнопки вызова персонала, появилась тактильная разметка и приобретен гусеничный подъемник.

«В ходе планирования будущего устройства библиотеки мы учитывали все нюансы для обслуживания читателей: пространство для творчества, проведение выставок и оформление инсталляций, пространство для интеллектуальных игр, зал для групповой работы, дискуссий и конференций. Проделана большая работа, чтобы пространство было максимально комфортным и отвечало всем потребностям наших пользователей», – подчеркнул глава Кусинского муниципального района Юрий Лысяков.

Он отметил, что обновленная библиотека стала современным пространством, располагающим не только к чтению, но и к проведению мероприятий, выставок и творческих встреч.

Открытие в Челябинской области следующей библиотеки нового поколения состоится 23-го сентября в Еткульском муниципальном районе.