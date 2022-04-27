В Магнитогорске назвали лучших юных краеведов

В Магнитогорске (Челябинская область) назвали лучших юных краеведов, подведя итоги конкурса об истории родного края. Как оказалось, они учатся в школе №20.

Как правило, подготовка к финалу игры-викторины «Моя Магнитка» на Кубок городского Собрания депутатов занимает у школьников несколько месяцев. В нынешнем году этот конкурс проходил в Магнитогорске в двадцатый третий раз. Основные организаторы: городское Собрание, управление образования и Дворец творчества детей и молодежи. В этом году игра посвящена 90-летию Магнитогорского металлургического комбината. Тема 2022 года: «ММК – 90 лет. История продолжается…».

Главное соперничество в области краеведения происходит среди школьных команд в двух разных возрастных категориях: Младшей лиге и Старшей лиге. Всего в 2022 году в игре приняло участие 18 команд.

На днях состоялись итоговые состязания команд Младшей лиги этой популярной в Магнитогорске игры. Финальный этап состоят из трех основных заданий: визитная карточка, блиц и конкурс капитанов. А также члены жюри задавали свои вопросы капитанам команд.

Например, председатель жюри, спикер Собрания депутатов Александр Морозов спросил, когда и где установлен памятник «Военное детство». Правильный ответ - в 2020 году на площади Победы на левом берегу – принес команде дополнительные очки. Как и вопрос от главного энергетика ПАО «ММК», депутата городского Собрания Евгения Плотникова о директоре ММК, дольше других руководившем предприятием. Дети сразу ответили, что речь о Феодосии Дионисьевиче Воронове, который был директором ММК с 1954 по 1960 и с 1961 по 1968 годы.

По сумме правильных ответов победителем финала в Младшей лиге и счастливым обладателем переходящего Кубка городского Собрания стала команда школы № 20. Но никто не ушёл без подарков, ведь в «Моей Магнитке» нет проигравших. Каждой команде-финалисту досталась денежная премия, всем игрокам - призы от официальных партнеров ПАО «ММК» и КредитУралБанка.

А ещё Магнитогорский металлургический комбинат приготовил отличный подарок для всех финалистов – однодневный тур в оздоровительный загородный центр «Уральские зори». Что может быть лучше неформального общения друзей и единомышленников в отличном месте?