27.04.2022
В Магнитогорске назвали лучших юных краеведов
27.04.2022
Будут судить южноуральца, входившего в преступную группу, похитившую нефти на 128 миллионов рублей
27.04.2022
Музей Челябинского театра оперы и балета борется за победу во всероссийском конкурсе
27.04.2022
Общественные пространства Челябинска обрабатывают от клещей
27.04.2022
10 европейских покупателей газа уже открыли спецсчета для оплаты газа в рублях
27.04.2022
Большая уборка: в ГРЦ Макеева стартовала декада чистоты
В Магнитогорске назвали лучших юных краеведов
14.04.2022
В Магнитогорске благоустроят 45 дворов
30.03.2022
Депутаты Магнитогорска приняли отчёт главы города
17.03.2022
Школьники Магнитогорска повышают юридическую грамотность
17.03.2022
В Магнитогорске прошли публичные слушания по бюджету
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников
26.04.2022
«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда
26.04.2022
Профсоюзы Челябинской области присоединились к Всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма!»
25.04.2022
Жители Челябинска попросили губернатора не расширять улицу Худякова
25.04.2022
Глава Ростуризма о Челябинской области: Недооценённый регион с огромной санаторно-курортной базой
25.04.2022