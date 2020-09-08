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В Магнитогорске разыграли шахматный Кубок Собрания

Общество
Сегодня, 18:07
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Завершился II открытый турнир по шахматам для инвалидов на Кубок Магнитогорского городского Собрания депутатов (Челябинская область).

Как сообщили агентству в Собрании, впервые турнир состоялся прошлой весной, а в нынешнем - из-за пандемии пришлось сдвинуть сроки его проведения. Но как только в ограничительных меры разрешили послабление, городское Собрание и местное отделение Общества слепых провели эти долгожданные соревнования

Председатель МГСД Александр Морозов отметил: «Турнир набирает популярность. В этом году число участников увеличилось. А в дальнейшем он станет ещё более массовым». Он напомнил, что в Магнитогорске повышенный интерес к шахматам. Среди возрастного населения поклонников этой интеллектуальной игры традиционно немало, а у малышей интерес к ней воспитывает программа «Шахматный всеобуч».

Кстати, специально к турниру изготовили два «умных» игровых стола с модернизированными досками. Неровности доски и фигур позволяют незрячим людям свободно ориентироваться на поле «боя».

Всего участниками игр стали 26 спортсменов. В их числе пять женщин, самому молодому игроку 20 лет, самому возрастному – 83 года. Лучшим среди мужчин и женщин достались Кубки городского Собрания и премии.

В вопросе, что же такое шахматы, участники турнира единодушны: и спорт, и наука, и искусство, и культура. Главное – любить эту удивительную игру.  

 

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Теги
Магнитогорское городское Собрание депутатов
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