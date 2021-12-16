16.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на 17 декабря
16.12.2021
В Миассе планируют привести киоски и павильоны к единому стилю
16.12.2021
Пушкинская библиотека приглашает всех желающих на «Уральское чаепитие»
16.12.2021
В СБЕР ЕАПТЕКЕ теперь можно использовать бонусы от СберСпасибо при оплате покупок
16.12.2021
К жителям северо-запада Челябинска вернулась вода
16.12.2021
В Челябинске состоится турнир по гандболу памяти бойца ОМОН Андрея Петрякова
В Миассе планируют привести киоски и павильоны к единому стилю
16.12.2021
Вектор знаний для управления персоналом: АЗ «УРАЛ» провел учебные тренинги
16.12.2021
В честь 74-й годовщины со дня основания ГРЦ Макеева обновил стенд почета
16.12.2021
Работа на благо безопасности страны: ГРЦ Макеева отмечает 74-й день рождения
15.12.2021
Миасские депутаты дали старт новым инициативным проектам
Максим Куляшов покинул пост заместителя главы Челябинска
15.12.2021
Копейск получил представление прокуратуры за «косяки» при благоустройстве
15.12.2021
Суд по иску об отмене обязательной вакцинации в Челябинской области назначен на 13 января
14.12.2021
Движение трамваев по улице Цвиллинга в Челябинске восстановлено
13.12.2021
В 2022 году полис ОМС перейдет в цифровой формат
10.12.2021