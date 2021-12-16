В Миассе планируют привести киоски и павильоны к единому стилю

Собрание депутатов Миасского городского округа (Челябинская область) в очередной раз отправило на доработку документ, устанавливающий единые требования к внешнему виду и месту расположения нестационарных торговых объектов.

Положение о том, где и как должны стоять киоски, обсуждается не первый месяц. Это связано с желанием выслушать все заинтересованные стороны. В первую очередь, согласовать нормативный акт с сообществом предпринимателей, устранить возникающие противоречия и получить в итоге качественный документ. Очередные заседания депутатских комиссий, на которых обсуждался вопрос, выявили общее мнение – согласие по ряду позиций не достигнуто и необходимо будет учесть замечания собственников торговых точек.

Кроме того, потребуется согласовать положение с принятыми ранее правилами благоустройства, а также учесть в нем планируемое введение дизайн-кода, о необходимости которого в Миассе говорят последние несколько лет. К теме внешнего облика города депутаты вернутся уже в новом году.