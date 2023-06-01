В Миассе ребенок застрял в заборе: ему понадобилась помощь спасателей

Спасатели Миасского отряда (Челябинская область) спасли ребенка, застрявшего в заборе.

Вчера днём в Миассе, во дворе жилого дома по улице Лихачёва прохожие увидели маленького мальчика, со слезами на глазах пытавшегося выбраться из железной ловушки.

После безуспешных попыток помочь ребёнку, очевидцы сообщили о происшествии на единый телефон 112 и до приезда дежурной смены спасателей Миасского отряда не оставляли пострадавшего, успокаивали, отвлекали разговором, напоили водой.

Оказалось, что гуляя с товарищами, мальчик вслед за другими попытался пролезть между металлических прутьев забора, но застрял, едва просунув голову.

Спасателям понадобилось всего две минуты, чтобы вооружившись специальным инструментом разжать прутья, освободить 7-летнего мальчика и передать его маме. Медицинская помощь маленькому пострадавшему не понадобилась, обошлось без ран и травм.