В парке Терешковой готовят дорожки для катания на коньках под открытым небом

В челябинском парке имени Терешковой монтируют полюбившийся горожанам открытый искусственный каток, который выглядит необычно для столицы Южного Урала, представляя собой ледовые дорожки между деревьями.

По предварительной информации, насладиться катанием под открытым небом горожане смогут уже во второй декаде ноября, после завершения монтажа. Именно на это время намечается открытие катка.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в настоящее время специалисты готовят основание для заливки льда на главной и двух примыкающих аллеях детского парка.

Чтобы катание под открытым небом было безопасным для гостей катка, по периметру дорожек установили ограждения.

Ледовые дорожки в парке Терешковой открыли в конце 2020 года – пятого декабря качество льда оценил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который с ветерком прокатился по свежезалитому льду в компании сына Миши и шоумена Станислава Ярушина.

Общая площадь ледового покрытия - 800 метров, единовременно кататься здесь могут до трехсот человек. Предусмотрены теплая раздевался, туалет и прокат коньков.

Важно, что катание на коньках происходит под музыку, вечером – еще и в свете гирлянд.