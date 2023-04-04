В почтовых отделениях Челябинской области ко Дню космонавтики появится новая марка

В День космонавтики, 12 апреля, во всех отделениях почты России появится тематическая марка. На ней изображена работа Ирины Мирошниченко - победителя открытого всероссийского тематического конкурса рисунка для почтовой марки и художественного маркированного конверта «С Днем космонавтики!».

Как сообщили в пресс-службе Почты России по Челябинской области, цена марки - 19 рублей.

Дополнительно к выпуску почтовой марки в Челябинск поступит штемпель специального гашения первого дня, который будет действовать только 12 апреля. Поставить его оттиск челябинцы смогут там же - в отделе филателии.

Также в преддверии Дня космонавтики в почтовые отделения Челябинской области поступили праздничные конверты. Южноуральцы могут поздравить родственников и друзей с Днем космонавтики, отправив им по почте письма и открытки

Более 10 тысяч праздничных конвертов уже поступили в Челябинскую область.

Все желающие могут украсить отправляемую корреспонденцию оттисками специальных почтовых штемпелей: «Международный день полёта человека в космос» и «Космические исследования». Они есть в отделе филателии центрального отделения Почты России по адресу: Челябинск, улица Кирова, дом 165.