В понедельник началась пятая неделя Великого поста – «Похвальная»

В понедельник, четвертого апреля, началась пятая неделя Великого поста, которая посвящена памяти Марии Египетской. Эту неделю называют «Похвальной» от «похвалы», которая в субботу читается в церкви. Эта неделя отличается от иных седмиц большим количеством особенно торжественных богослужений.

Утром во вторник, среду и пятницу в Свято-Симеоновском кафедральном соборе будет совершена Литургия Преждеосвященных Даров – особого великопостного богослужения, уникального по своей красоте и духовной насыщенности.

В среду утром после Литургии – Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы.

В среду (в 17 часов) в церкви совершается всенощное бдение с каноном Андрея Критского, в народе именуемое «Андреевым стоянием» или «Мариино стояние» (на ней также прочитывается житие преподобной Марии Египетской - великой грешницы и великой святой).

В среду вечером в память о великом подвиге покаяния преподобной Марии читается Великий канон преподобного Андрея Критского, которого Церковь Православная чтит как учителя покаяния.

В четверг, седьмого апреля, - Благовещение Пресвятой Богородицы, служба начнется в шесть утра, сообщает Свято-Симеоновский кафедральный собор.

Суббота на пятой неделе называется Субботой акафиста. Акафист – восхваление Пресвятой Богородицы с помощью особого молебного пения. Эта служба установлена в Греции в благодарность Богородице за неоднократное избавление Ею Царьграда от врагов. Считается, что незамужняя девушка должна простоять всю ночную службу в среду на этой неделе, чтобы получить благословение в личной жизни. Девушки полагают, что Андрей Критский за такое рвение поможет им заполучить хороших женихов.

В субботу в старину в некоторых местах делались «званые поминки». На эти поминки собирали деньги и продукты вскладчину и угощали нищих.

В пятое воскресенье Великого Поста совершается последование преподобной Марии Египетской.

Запреты и разрешение на пищу остаются неизменными, как и каждый день Великого Поста. Во вторую, третью, пятую, шестую седмицы Великого поста по уставу дозволяется вареная пища. Мирянам разрешается сдабривать еду растительным маслом. В исключительных случаях, по понедельникам, вторникам и четвергам разрешается употреблять в пищу рыбу.

Пост в 2022 году начался седьмого марта и завершится 23 апреля. В воскресенье, 24 апреля, - Пасха Христова.