14.08.2023
Украинский беспилотник ночью вновь пытался атаковать объекты в Белгородской области
13.08.2023
Крымский мост на вечер 13 августа: организовано реверсивное движение
13.08.2023
Российские военные пресекли попытку ВСУ навести понтонную переправу в районе Урожайного
13.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на 14 августа (18+)
13.08.2023
В Миассе в ДТП погиб 16-летний подросток, севший за руль, не имея прав
12.08.2023
В озере Чебаркуль утонул рыбак, также спасатели достали тело погибшего из реки Урал в Магнитогорске
В понедельник у православных начался самый короткий, но строгий пост в году
14.08.2021
В субботу у православных начался Успенский пост
13.08.2019
В среду у православных начнется Успенский пост
11.08.2017
С понедельника у православных начнется Успенский пост
18.08.2016
В пятницу– Яблочный Спас
В школах и на предприятиях Челябинской области отработают план действий на случай ЧС
11.08.2023
Публичные слушания по правилам землепользования и застройки Челябинска признаны состоявшимися
10.08.2023
Лучшие плоды и цветы Челябинска соберут в парке Гагарина
10.08.2023
Текслер: Красноармейский район развивается, но динамику нужно ускорять
09.08.2023
Челябинская область, имея рекордно низкий уровень безработицы, решает проблему дефицита кадров
08.08.2023