В понедельник у православных начался самый короткий, но строгий пост в году

В понедельник, 14 августа, у православных начался самый короткий пост в году - Успенский пост. Он продлится всего две недели – по 27 августа, но по строгости запретов не уступает Великому посту.

Это единственный пост, посвященный Пресвятой Богородице, которая, узнав о Своем предстоящем успении, особо подвизалась и постилась, хотя, будучи святой и непорочной.

Окончательно Успенский пост был установлен на Константинопольском Соборе 1166 года. С тех пор все православные христиане согласно с древними уставами соблюдают Богородичный пост с первого по 15 августа (по старому стилю).

В отношении еды этот пост практически такой же строгий, как и Великий. По церковному Уставу нельзя употреблять в пищу мясные, молочные продукты, яйца и даже рыбу. По понедельникам, средам и пятницам предписано сухоядение. Вторник, четверг - горячая пища без масла. В субботу и воскресенье разрешается пища с растительным маслом. Рыбой можно насладиться лишь в Праздник Преображения Господня - 19 августа. Рыбный день в Успение - если он приходится на среду или пятницу.

Представители церкви напоминают, что в любой пост полезно не только телесное воздержание, но и духовное. В эти дни лучше избегать шумных развлечений, не ссориться с окружающими, чаще посещать богослужения, проводя время в молитве.

Успенский пост включает в себя три Спаса: Всемилостивого Спасителя (Медовый Спас), Преображение Господня (Яблочный Спас) и перенесение Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа (Ореховый Спас).

В преддверии Успенского поста, 13 августа вечером, митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил богослужение в Свято-Симеоновском кафедральном соборе, сообщили в челябинской епархии. В конце богослужения митрополит Алексий вынес из алтаря Крест Господень и, держа его над головою, пронес святыню по всему храму.

Затем Крест был водружен на аналое посреди собора, совершено троекратное поклонение Кресту Господню. Духовенство и прихожане прикладывались к вынесенному Кресту, а митрополит Алексий помазал клириков и прихожан освященным елеем.

В первый день поста, 14 августа, православные отмечают Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня. Он установлен по случаю знамений от икон Спасителя, Пресвятой Богородицы и честного Креста.

В понедельник, 14 августа, во всех храмах Челябинской области пройдут праздничные богослужения и освящение меда нового урожая. Все желающие смогут освятить принесённый мёд.