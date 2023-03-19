В понедельник у православных начинается четвертая неделя Великого поста (ее особенности)

В понедельник, 20 марта, у православных начинается четвертая неделя Великого поста. Церковь посвящает ее памяти преподобного Иоанна Лествичкина, который являлся подвижником, всю свою жизнь, проведя в монашеских подвигах.

Лествичник получил от названия книги – «Лествица райская». Это классическое руководство в духовной жизни. В «Лествице» духовный путь христианина представлен как постепенное восхождение по ступеням христианской жизни (отсюда название: эти ступени образуют лествицу, как раньше называли на Руси лестницу). Аскетический подвиг отречения от мира, борьбы со страстями и очищения сердца венчает, по преподобному Иоанну, любовь как царица христианских добродетелей. Последнее, тридцатое, слово Лествицы преподобный Иоанн посвятил христианской любви.

Накануне, 18 марта, на утрене, после великого славословия, митрополит Челябинский и Миасский Алексий вынес из алтаря Честной и Животворящий Крест и положил его для поклонения на аналой посреди Свято-Симеоновского кафедрального собора.

На середине храма Святой Крест будет находиться в течение шести дней. Обратно в алтарь он будет унесен в пятницу, 24 марта, отметили в Челябинской епархии.

Благодаря обряду поклонения Честному и Животворящему Кресту Господню в народе четвертая седмица Великого поста называлась Крестовой, Крестопоклонной. Воскресенье Крестопоклонное ещё именуют «Средокрестным», так как оно знаменует середину Святой Четыредесятницы.

Среда четвертой седмицы считается половиной Великого поста. В среду, 22 марта, по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия в 17 часов в Свято-Симеоновском кафедральном соборе будет совершена Литургия Преждеосвященных Даров – особого великопостного богослужения, уникального по своей красоте и духовной насыщенности.

В пятницу, 24 марта, в соборе также будет совершена Литургия Преждеосвященных Даров, а после - молебен с акафистом святому праведному воину Феодору Ушакову. В 17 часов - великая панихида («парастас»).

Суббота четвертой недели Великого поста, 25 марта, (так же как на второй и третьей неделе) установлены для поминовения усопших. Это великопостные родительские субботы. В в восемь часов 30 минут – поминовение усопших, Великая панихида, сообщает пресс-служба Свято-Симеоновского собора.

В воскресенье, 26 марта, в Неделю четвертую Великого поста празднуется память преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайского. В этот же день в 12 часов 30 минут в Свято-Симеоновском кафедральном соборе будет совершаться Таинство Соборования. А в 17 часов на вечернем богослужении в соборе будет совершаться особая служба - пассия. Это особое неуставное богослужебное последование, в центре которого - память о Страданиях Христовых.

Питание в Великий пост на четвертой неделе немного ужесточается. Для монахов и священников с понедельника по пятницу четвертой седмицы действует сухоядение. Для мирян существует небольшое послабление: разрешается употреблять горячую пищу, в виде исключения для тех, кто постится по щадящему режиму питания в пост, разрешается добавлять в пищу растительное масло. Строго запрещены мясо, молоко, сыр, яйца. Строгость поста не распространяется на детей, больных, немощных и престарелых, но они обязаны во время Великого поста совершать дела любви и милосердия.

Пост в 2023 году начался 27 февраля и завершится 15 апреля. В воскресенье, 16 апреля, - Пасха Христова.