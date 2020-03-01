В понедельник у православных начинается Великий пост

С понедельника, второго марта, у православных начинается Великий пост. В этом году он продлится до 18 апреля. В воскресенье, 19 апреля, - Пасха.

Пост Святой Четыредесятницы называется Великим постом в связи с особой важностью его установления. Великий пост установлен, главным образом, в память сорокадневного поста Иисуса Христа, который вскоре после Своего крещения удалился в пустыню и постился там, а также в память сорокадневного поста Моисея и Илии.

Традиционно, Святая Четыредесятница и все богослужения начинаются с вечерни масленичной (сыропустной) недели. Во время вечернего богослужения в Прощеное воскресенье бывает чин или обряд общего прощения в храме.

В первую и Страстную седмицы Православная Церковь предписывает хранить особо строгий пост. Первый день Великого поста в Русской православной церкви получил название «Чистый понедельник», в связи с тем, что этот первый день поста люди стремятся провести в чистоте (во всех смыслах этого слова). Поэтому в «Чистый понедельник», как и в последующие два дня, установлен очень строгий пост, верующим предписано усерднее молиться и бороться с греховными страстями.

В понедельник и вторник первой седмицы необходимо по возможности отказаться от еды. В остальные седмицы поста, кроме суббот и воскресений, — сухоядение. В субботние и воскресные дни разрешается сваренная пища с растительным маслом.

Строгость поста не распространяется на детей, больных, немощных и престарелых, но они обязаны во время Великого поста совершать дела любви и милосердия и, как и в другие посты, хранить духовный пост от грехов.

Главные праздники предстоящего поста – Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим, 12 апреля) и Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля). Верующими весьма почитаются Лазарева суббота (11 апреля), день первого и второго обретения главы Иоанна Предтечи (8 марта), память 40 мучеников севастийских (22 марта). Кроме того, по церковной традиции, вторая, третья и четвертая субботы Великого поста являются днями поминовения усопших.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в информационно-издательском отделе Челябинской епархии, каждая неделя Великого поста («неделей» в церковнославянском языке называется воскресный день) имеет особое духовное значение.

Первую неделю, в этом году она приходится на восьмое 8 марта, называют Торжеством Православия.

Вторая неделя, 15 марта, посвящена памяти святителя Григория Паламы. Третья неделя, 22 марта, – Крестопоклонная, Четвертая неделя (29 марта) посвящена памяти преподобного Иоанна Лествичника, который подвизался на горе Синай в VI веке.

В пятую неделю Великого поста, пятого апреля, празднуется память преподобной Марии Египетской, в шестую неделю, 11 апреля, - Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье).

С понедельника, 12 апреля, начинается Страстная седмица. Заканчивается она празднованием самого важного христианского праздника – Пасхи Христовой.