В понедельник у православных начинается вторая неделя Великого поста

В понедельник, шестого марта, у православных начинается вторая седмица (неделя) Великого поста. В эту семидневку церковь говорит о тайне света, к которому верующие должны приобщиться, чтобы увидеть Воскресение Христово. В субботу – первая родительская суббота этого поста.

Вторая неделя поста уже не такая строгая, как первая. Но правила остаются те же: не есть мяса, рыбу, молока и яиц.

На Руси с понедельника второй недели поста в городах молодые жены ездили к своим матерям, но, чтобы невестка не теряла времени зря, свекровь давала ей на время поездки какое-нибудь рукоделие. В это же время повсеместно начинали перенизывать жемчуг.

Как сообщили в пресс-службе Свято-Симеоновского кафедрального собора, на второй седмице Великого поста утренние богослужения в Свято-Симеоновском кафедральном соборе будут начинаться в 8 часов 30 минут.

В понедельник, шестого марта, по благословению Высокопреосвященнейшего Алексия, митрополита Челябинского и Миасского, будет возобновлена традиция проведения генеральных уборок в Свято-Симеоновском кафедральном соборе с активным участием прихожан. Первая генеральная уборка состоится сразу после утреннего богослужения (примерно в 11 часов), сообщает пресс-служба собора.

«В советское время и в первые годы после празднования 1000-летия Крещения Руси, когда православная вера в России возрождалась и быстро распространялась, прихожане Свято-Симеоновского храма самоотверженно трудились и на строительстве (при реконструкции храма), и в делах благоустройства и благоукрашения храма и прихрамовой территории, в деле поддержания чистоты и порядка во время богослужений», - рассказали в пресс-служба Собора.

Особое усердие прихожане проявляли в период Великого поста. Решено возродить эту добрую традицию и теперь каждый первый понедельник месяца в Свято-Симеоновском кафедральном соборе будет проводиться генеральная уборка силами прихожан.

В субботу, 11 марта, в соборе после Литургии будет совершаться поминовение усопших. Это первая Родительская суббота в Великий пост 2023 года. В этот период всеобщее моление за усопших пройдет также в субботы третьей и четвертой седмицы – 18 и 25 марта.

Во второе воскресенье Великого поста Русская Православная Церковь вспоминает одного из великих богословов - святителя Григория Паламу, архиепископа Фессалонитского. Святитель Григорий Палама принадлежит к числу последних византийских богословов и Отцов Церкви, он жил незадолго до падения Константинополя под ударами турок - в конце XIII-начале XIV века.

Согласно с православной верой он учил, что за подвиг поста и молитвы Господь озаряет верующих Своим благодатным светом, каким сиял Господь на Фаворе. По той причине, что св. Григорий раскрыл учение о силе поста и молитвы и установлено совершать его память во второе воскресенье Великого поста.

Напомним, Великий пост начинается за семь недель до Пасхи и состоит из четыредесятницы - сорока дней - и Страстной седмицы – недели перед самой Пасхой. Четыредесятница установлена в честь сорокодневного поста Спасителя, а Страстная седмица - в воспоминание последних дней земной жизни, страданий, смерти и погребения Христа. В этом году пост начался 27 февраля и продлится по 15 апреля. В воскресенье, 16 апреля, - Пасха.