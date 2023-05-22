В поселке Октябрьский ограничат электроснабжение связи с ремонтными работами

В среду, 24 мая, будет ограничено электроснабжение в поселке Октябрьский (Копейский городской округ, Челябинская область) в связи с проведением ремонтных работ. Энергетики Центральных электрических сетей филиала «Россети Урала» - «Челябэнерго» планируют провести монтаж грозозащитного троса на ВЛ 110 кВ «Исаково – Коркино I, II цепь» с отпайками. Для обеспечения безопасности необходимо ограничение электроснабжения клиентов.

Как сообщили в пресс-службе Челябэнерго, в период с восьми часов утра до 20 часов вечера 24 мая будет введен режим ограничения потребления электрической энергии в СНТ Птицевод-1 и поселке Октябрьский Копейского городского округа, ограниченного улицами 26 Партсъезда, Новая, Вишневая, Гагарина, Северная.

Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства и обращаются к жителям и руководителям организаций и учреждений с просьбой принять все необходимые меры для исключения материального ущерба личного имущества и собственного здоровья, отключить из сети электроприборы. Данные неотложные работы необходимы для обеспечения надежного и качественного электроснабжения клиентов в осенне-зимний период максимума нагрузок.

Компания «Россети Урал» напоминает о каналах обратной связи энергетиков с клиентами различных категорий. Всю необходимую информацию о перерывах электроснабжения и сроках проведения ремонтных работ можно получить по единому номеру 8-800-220-0-220 (звонок по России бесплатный), в мессенджере Telegram по номеру +7-912-29-01-220. На сайте электросетевой компании https://rosseti-ural.ru/ работает Интернет-приемная.

Напомним, с первого марта 2023 года для жителей Свердловской, Челябинской областей и Пермского края доступен бесплатный сервис уведомлений о плановых, внеплановых и аварийных ограничениях электроснабжения. Сервис доступен через ряд интерактивных каналов. В первую очередь, речь идет о Telegram. Чтобы запустить сервис, введите в поисковой строке мессенджера наименование чат-бота «Россети Урал» @RossetiUral_bot. После этого в диалоговом окне нажмите кнопку «Запустить» – это команда /start. После ее активации бот объяснит, чем будет полезен и как приступить к работе.

Дополнительные каналы информирования доступные клиентам - это СМС-уведомления и рассылка на E-mail. Подписку на сервис можно оформить на странице сайта «Россети Урал». Для регистрации потребуется ввести свой адрес: регион, город/населенный пункт, улицу, номер дома, а также указать номер лицевого счёта или договора на электроснабжение, заключенного с гарантирующим поставщиком.