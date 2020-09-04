В психиатрическом отделении больницы Озерска выявлен очаг коронавируса

В психиатрическом отделении ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России в Озерске (Челябинская область) выявлен очаг коронавирусной инфекции Covid-19.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» первый вице-губернатор Ирина Гехт, по предварительным данным инфекцию в отделение занесла санитарка, у мужа которой был подтвержден коронавирус.

Наибольшее число инфицированных выявлено в женском отделении – из 47 пациентов у 26 человек получены положительный тесты. Из них у 19 человек – пневмония, один анализ еще в работе. Из сотрудников отделения инфекция выявлена у двоих человек.

Все инфицированные получают необходимое лечение в инфекционном отделении больницы.

По данным межрегионального управления №71 ФМБА России г. Озерск, по состоянию на четвертое сентября в Озерске зарегистрировано 396 случаев заболевания COVID-19, за пятницу выявлено 10 новых случаев, в четверг - 12.

За весь период наблюдения выздоровели 274 человека, умерло шесть пациентов (один - в мае, трое – в июле, один - в августе, один – третьего сентября).