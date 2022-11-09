В России с 15 ноября стартует программа научно-популярного туризма для молодежи

Программа научно-популярного туризма для молодежи будет запущена в России с 15 ноября в рамках Десятилетия науки и технологий. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Программа, разработанная по поручению президента Владимира Путина, направлена на популяризацию науки в доступном и интересном формате.

Программа доступна для участников проекта «Больше, чем путешествие» и студентов. В её рамках они смогут посетить уникальные научные объекты страны. Например, суперкомпьютерный центр Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, уникальные лаборатории Субтропического научного центра Российской академии наук в Сочи, где проводятся эксперименты мирового уровня, и первый в России коллайдер в Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН в Новосибирске, сообщили в пресс-служба правительства.

«Путешествия по регионам, где есть уникальные научно-технологические проекты, можно совместить с иными видами туризма – рекреационным, культурно-познавательным. Маршруты составляются таким образом, чтобы путешественники познакомились с историей края и попробовали себя в роли учёных», - рассказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что в этом году к программе присоединились 10 субъектов страны - Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Амурская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Нижегородская и Новосибирская области. В этих регионах для посещения доступны 50 научно-исследовательских и образовательных объектов.

Первый тур по программе научно-популярного туризма пройдет в Калининградской области с 15 по 18 ноября. Участники познакомятся с историей региона, побывают на Куршской косе, а также посетят научно-исследовательское судно «Витязь», на борту которого расположено 14 лабораторий. Молодые люди пообщаются с учёными, примут участие в мастер-классах, а также пройдут квест на территории Музея Мирового океана.

«В планах до 2025 года существенно нарастить перечень направлений – до 200 объектов в 40 субъектах России», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков напомнил, с прошлого года по инициативе президента реализуется программа студенческого туризма, благодаря которой учащиеся вузов могут путешествовать по разным регионам России, останавливаясь в общежитиях университетов.

Лауреаты конкурсов платформы «Россия – страна возможностей» смогут отправиться в бесплатное путешествие за счёт средств нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Поездки будут осуществляться по сертификатам проекта «Больше, чем путешествие». Студенты и молодые специалисты смогут приобрести путёвки по программе за счёт собственных средств.

Найти информацию о научных турах участники проекта «Больше, чем путешествие» могут в личном кабинете на сайте. Для студентов информация будет размещена на портале.