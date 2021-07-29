В школах Челябинской области введут уроки по экологии

В новом учебном году школьники Челябинской области в рамках внеурочной деятельности начнут изучать основы практической экологии. Учебные пособия для младших школьников уже подготовлены.

Как рассказал министр образования и науки региона Александр Кузнецов, проект «Экологическое образование в Челябинской области» был анонсирован в Совете Федерации ФС РФ в рамках дней региона. Проект призван сформировать систему непрерывного экологического образования, систему эко-волонтерства и воспитанию чувства патриотизма в отношении окружающей среды.

Курс внеурочной деятельности рассчитан на 33 часа в год. Из них 22 занятия - по учебным пособиям и 11 занятий-праздников - ознакомление с некоторыми датами экологического календаря. Занятия распределены и методически структурированы по четырем разделам: «Мир природы», «Осенние события в мире природы», «Зимние события в мире природы», «Весенние события в мире природы».

Разработаны уже два учебных пособия: «Практическая экология для младших школьников. Курс внеурочной деятельности» и «Практическая экология для младших школьников. Экология, окружающий мир и человек».

Книги изданы на средства благотворителей. Партнерами проекта являются 11 федеральных и региональных компаний. В школы области будут переданы 46 тысяч комплектов (по количеству всех первоклассников).

По словам Александра Кузнецова, учебные пособия получили положительные отзывы от федеральных издателей, которые занимаются тиражированием учебной литературы, входящей в федеральный реестр учебников и учебных пособий РФ.

«Надеюсь, что в недалеком будущем мы создадим полноценный учебно-методический комплекс, который войдёт в федеральный перечень учебников, рекомендуемых, или хотя бы допущенных для работы в общеобразовательных организациях. Наш регион будет выступать базовой экспериментальной площадкой», – сообщил Александр Кузнецов.

Полученные экологические знания будут закрепляться на практике. Учебная работа будет дополняться и проектной экологической деятельностью. «Мы предполагаем, что в каждой параллели, на каждом уровне образования будет реализован посильный экологический проект с учетом психо-физиологических особенностей возраста каждого ребенка», - подчеркнул министр.

Первыми начнут получать экологические знания первоклассники. В последующие годы пособия получат и ученики вторых-четвертых классов. «Экологическое просвещение начинается с младшей школы, чтобы сформировать у совсем юных граждан практические знания и умения, обозначить ценностные ориентиры, которые потом перерастут в ответственное отношение к окружающей природно-социальной среде и здоровью», - отметил глава минобрнауки.

Поэтапно в эту работу будут включены все школьники Челябинской области. «Для учеников средней и старшей школы в Челябинской области также предусмотрены различные мероприятия. Региональный центр «Экостанция» выступает координатором развития направлений по экологии и охраны окружающей среды в системе дополнительного образования детей», - пояснил Александр Кузнецов.

Также ожидается выпуск книжек со сказками для дошкольников, в которых будет затрагиваться тема бережного отношения к природе.

«Наши дошколята активно вовлечены в экологическую жизнь региона, являются участниками движения эколят, становятся победителями в конкурсах, защищают свои проекты и проводят акции», - рассказал министр.

В пресс-службе минобрнауки уточнили, учебные пособия для младших школьников разрабатывались при межведомственном взаимодействии региональных министерств экологии и образования. Также к работе над учебно-методическими комплектами были привлечены эксперты, ученые, педагоги и специалисты дополнительного образования.

Авторами рабочих тетрадей первоклассников стали два кандидата наук, доценты кафедры математики, естествознания и методик обучения математике и естествознанию факультета подготовки учителей начальных классов Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Евгения Григорьева и Наталья Титаренко. Они же при соавторстве Сергея Овчинникова, кандидата биологических наук, доцента кафедры геологии и природопользования факультета экологии Челябинского государственного университета, стали разработчиками методических материалов для учителей.

Учителя начальных классов пройдут подготовку в рамках Южно-Уральского педагогического собрания в августе.