В соборе Челябинска рассказали об особенностях богослужений в дни Великого поста

В Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска рассказали об особенностях богослужений в дни Великого поста.

В дни Великого поста - по вторникам второй, третьей и четвертой недели и в воскресенье пятой недели - клирики храма будут совершать Таинство Соборования (Елеосвящения). Таинство будет проходить 15, 22 и 29 марта в 11 часов 30 минут, а также и 10 апреля в 13 часов. Рекомендуется приносить с собой оливковое или другое растительное масло. Перед таинством необходимо исповедаться. «По Божией милости, в таинстве Соборования можно получить исцеление от болезней», - рассказали в храме.

По воскресным дням в Великий пост на вечернем богослужении в Свято-Симеоновском кафедральном соборе будет совершаться пассия.

В четыре воскресные дня Святой Четыредесятницы - 20, 27 марта и 3, 10 апреля - в 17 часов на вечернем богослужении в Свято-Симеоновском кафедральном соборе будет совершаться особая служба - пассия. Это особое неуставное богослужебное последование, в центре которого - память о Страданиях Христовых. Во время пассии читаются отрывки из Евангелия, посвященные Страданиям Господа Иисуса Христа. Служба эта была составлена в середине XVII века митрополитом Киевским Петром (Могилой), создателем многих литургических форм.

В Великий пост также установлены дни для особого поминовения усопших - родительские субботы. В 2022 году они выпадают на 19 и 26 марта, третьего апреля (вторая, третья и четвертая субботы Великого поста). Накануне родительской субботы, вечером в пятницу, в православных храмах служится великая панихида («парастас» - в 17 часов). В субботу (в восемь часов 30 минут) - заупокойную Божественную литургию и общую панихиду, сообщает Свято-Симеоновский кафедральный собор.

Напомним, Великий пост начинается за семь недель до Пасхи и состоит из четыредесятницы - сорока дней - и Страстной седмицы – недели перед самой Пасхой. Четыредесятница установлена в честь сорокодневного поста Спасителя, а Страстная седмица - в воспоминание последних дней земной жизни, страданий, смерти и погребения Христа. В этом году пост начался шестого марта и продлится по 23 апреля. В воскресенье, 24 апреля, - Пасха.