В субботу православные отмечают праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

В субботу, четвертого декабря, православная церковь отмечает праздник Введение (входа) во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Он относится к двунадесятым праздникам (так называют 12 наиболее важных праздников церковного календаря). Во всех храмах Челябинской епархии совершат торжественные богослужения.

В Челябинской епархии ряд храмов освящён в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Престольным этот праздник является для церквей Еманжелинска и Миньяра (Ашинский район), села Тюлюк Катав-Ивановского района и села Хомутинино Увельского района.

В основе праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы – церковное предание о том, как в трехлетнем возрасте родители торжественно ввели в Иерусалимский храм Марию, будущую Богоматерь.

Праздник показывает, как важно, чтобы с самого рождения ребенок воспитывался в обстановке любви и послушания. Чтобы родители своим благочестивым поведением прививали детям такие духовные добродетели как целомудрие, искренность, честность, беззлобие, умение терпеть и прощать. Этот праздник служит также напоминанием родителям о том, что каждый из них в свое время даст ответ Богу в том, воспитал ли он свое чадо в духе Божиих Заповедей.

Как говорит Священное Предание, когда Деве Марии исполнилось три года, её благочестивые родители Иоаким и Анна приготовились исполнить свой обет — если у них родится младенец, посвятить его на служение Богу. Они созвали родственников, пригласили сверстниц своей дочери, одели Ее в лучшие одежды и, провожаемые народом с пением духовных песней, повели Ее в храм иерусалимский для посвящения Богу. Ее подруги-сверстницы, как и Сама Дева Мария, шли с зажженными свечами в руках.

На встречу им вышли с пением из храма священники во главе с первосвященником. Иоаким и Анна с благоговейными молитвами поставили Марию на первую ступень лестницы, ведущей в храм. Лестница же эта имела пятнадцать больших ступеней по числу псалмов, которые священники пели при входе в храм.

И вот трехлетняя Мария без посторонней помощи взошла по высоким ступеням. Там первосвященник встретил и благословил ее, как это он всегда делал со всеми посвящаемыми Богу. А затем, по внушению Духа Святого, он ввел ее во Святое Святых. Это было самое священное место в храме. Туда никто не имел право входить, кроме него самого, и то только один раз в год. Дух Святый внушил первосвященнику, что Мария, избранная отроковица, достойна входить в самое священное место. Она предназначена Богом стать Матерью Сына Божия, который откроет людям вход в Царство Небесное. Иоаким и Анна, исполнив свой обет, возвратились домой, а Мария осталась жить при храме.