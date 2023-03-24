В субботу в православных храмах совершат особые заупокойные богослужения

Завтра, 25 марта, у православных особый день поминовения усопших – третья Великопостная родительская суббота. В православных храмах совершаются особые заупокойные богослужения.

Накануне субботы, на вечернем богослужении, был прочитан Великий псалом (118-й), на утрени совершен парастас – особая заупокойная служба по всем усопшим православным христианам, предваряющая наступление Родительской субботы.

Как сообщили в Свято-Симеоновском кафедральном соборе, в Родительскую субботу в восемь часов 30 минут главном храме Челябинской епархии совершат Божественную Литургию Иоанна Златоустого, после – Великую панихиду.

На Великий пост приходятся три Родительские субботы - на второй, третьей и четвертой великопостных седмицах. В 2023 году они выпали на 11, 18 и 25 марта соответственно.

«В Родительские субботы Великого поста в православных храмах совершаются особые заупокойные богослужения, на которых поминаются усопшие христиане. Этим утверждаются любовь и единство христиан – чад Православной Церкви, ныне живущих и перешедших в мир иной», - сообщают в Свято-Симеоновском соборе.

Другая причина установления Родительских суббот состоит в том, что в дни Святой Четыредесятницы, кроме суббот и воскресений, полных литургий не совершается, а значит, усопшие как бы лишаются тех благ, которые доставляет им поминовение при Божественной службе, пояснили в храме.

Клирик Свято-Симеоновского кафедрального собора иерей Андрей Григорьев напомнил о важности молитвы об усопших.

Великий пост начинается за семь недель до Пасхи и состоит из четыредесятницы - сорока дней - и Страстной седмицы – недели перед самой Пасхой. Общее продолжение Великого поста вместе со Страстной седмицей - 48 дней. В 2023 году пост начался 27 февраля и продлится по 15 апреля. Пасха Христова – 16 апреля.

На пятую неделю Великого поста празднуется память преподобной Марии Египетской. На шестую неделю отмечается Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье в этом году – девятого апреля). С понедельника седьмой недели, 10 апреля, начнется Страстная Седмица.