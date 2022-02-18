В Свердловской области пока не планируют возвращаться к QR-кодам, школьники вышли с дистанта

Власти Свердловской области пока не планируют возвращать систему QR-кодов при посещении общественных мест.

Об этом заявил на брифинге заместитель губернатора Павел Креков, сообщают региональные СМИ. Чиновник аргументировал такое решение тем, что в регионе высокий уровень вакцинации от ковида взрослого населения. На первый план выходит ревакцинация взрослых (кто ставил прививки более полугода назад) и прививочная кампания среди подростков.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашкв отменил с 22 декабря 2021 года проверку QR-кодов для посетителей торговых центров, ресторанов, заведений общественного питания, фитнес-центров, салонов красоты, бань, саун, прачечных и химчисток, детских комнат и других общественных мест. QR-коды понадобятся для входа в здания госорганов, органов местного самоуправления и госучреждения, а также для посещения баз отдыха, профилакториев и санаториев (пока эту меру планируется ввести с 15 марта).

С 17 февраля все школьники учатся в обычном режиме. Студенты учреждений профессионального образования пока находятся на дистанте, но его планируют снять в ближайшее время (школьники со второго на по восьмой класс и студенты государственных колледжей и училищ были на дистанционном обучении со второго по 16 февраля). Подросткам до 18 лет вновь разрешили посещение физкультурно-спортивных организаций, спортклубов и секций.

Как уже сообщало агентство, власти Челябинской области пока не планируют смягчать ограничения, введенные для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории региона. Школьники региона не переводились массово на дистанционное обучение. Все учатся в обычном режиме.