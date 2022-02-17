В Челябинской области пока не планируют смягчать антиковидные ограничения

Власти Челябинской области пока не планируют смягчать ограничения, введенные для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории региона.

«Изменение ограничительных мер в регионе пока не планируется», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора и правительства области в ответ на запрос о планах по смягчению антиковидных мер на территории региона, учитывая особенности циркулирующего омикрон-штамма коронавируса.

«В регионе продолжают действовать QR-коды для посещения общественных мест», - отметили в правительстве. В пресс-службе уточнили, наряду с QR-кодом действует документ о наличии медицинских противопоказаний к проведению прививки против COVID-19, заверенный подписью врача и печатью медорганизации.

В области остается обязательным соблюдение социальной дистанции, масочного режима. «На территории Челябинской области сохраняется режим повышенной готовности, согласно которому необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты (маски)», - сообщили в пресс-службе.

При этом власти пока не планируют переводить все школы на дистанционный формат обучения, несмотря высокий уровень заболеваемости ковидом среди школьников. В то же время работодателям было рекомендовано перевести часть сотрудников на дистант.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в области ежедневно мониторится. В зависимости от того, как она будет меняться, будут оперативно приниматься необходимые решения», - подчеркнули в пресс-службе правительства области.

Как уже сообщало агентство, Челябинский областной суд 15 февраля отказал в удовлетворении иска группы жителей, которые требовали признать недействующим распоряжение регионального правительства об ограничениях на посещение общественных мест для жителей без QR-кода.

В соседних регионах власти уже приняли решение об отмене или частичной приостановке действия системы QR-кодов. И при этом школьников отправляют на дистанционное обучение.

В Курганской области с 20 января до 28 февраля не нужно предъявлять QR-коды при посещении заведений общепита, торговых и торгово-развлекательных центров, торговых объектов площадью более 1000 квадратных метров, учреждений культуры и спорта, получении гостиничных услуг, услуг санаторно-курортных организаций, бытовых услуг и иных учреждений. Все школы региона (за исключением малокомплектных школ), а также студенты колледжей и техникумов переведены на дистанционное обучение с четвертого по 18 февраля 2022 года. В этот же период несовершеннолетним запрещено посещать торговые центры и кинотеатры без взрослых. С седьмого февраля приостановлено проведение мероприятий для детей в театрах, концертных, культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях, учреждениях дополнительного образования и профессиональных образовательных учреждениях сферы культуры.

Свердловская область отменила проверку QR-кодов для посетителей торговых центров и расположенных в них магазинов с 22 декабря 2021 года. В регионе со второго по 17 февраля на дистанционном обучении находятся школьники и студенты государственных колледжей и училищ. Школы могли посещать только старшеклассник - с 9 по 11 класс. Несовершеннолетним также запретили посещать различные кружки, спортивные секции и иные виды внеклассных занятий и торговые центры.

В Тюменской области отменили сертификаты при посещении кафе, торговых центров, торгово-развлекательных центров и рынков. Планировалось, что эти объекты вернутся к системе пропуска по сертификатам с 20 января. Но затем срок был перенесен на первое марта. QR-код по-прежнему необходимо предъявлять в театрах, кинотеатрах, концертных залах, цирке, объектах спорта, в фитнес-центрах, аквапарках, СПА-комплексах, саунах и термальных источниках.

ДЛЯ СПРАВКИ

Напомним, режим повышенной готовности действует на территории Челябинской области уже почти два года (был введен распоряжением правительства области № 146-рп от 18 мая 2020 года). С шестого мая 2020 года был установлен обязательный масочный режим.

В октябре 2021 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер своим распоряжением ввел дополнительные ограничительные меры, в том числе вводящие запрет на посещение торговых центров и торгово-развлекательных комплексов людям без QR-кодов.

В Челябинской области QR-код по-прежнему необходим для посещения:

- всех досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных мероприятий в закрытых помещениях с любым количеством присутствующих;

- торгово-развлекательных комплексов и магазинов с площадью торгового зала более 400 квадратных метров;

- парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов и иных объектов, в которых оказывают подобные услуги.

Кроме того, отдыхать в пансионатах, санаториях, профилакториях, на базах отдыха и в иных местах отдыха области разрешено только тем, кто привился или переболел коронавирусом менее полугода назад (имеет QR-код). Ограничение не распространяется на несовершеннолетних.