В Томино изменили жизнь к лучшему, благоустроив школьный двор

В Томинском сельском поселении (Сосновский район, Челябинская область) завершилось благоустройство школьного двора в рамках проекта «Измени свой город к лучшему».

Проект «Зеленый класс +» по благоустройству пришкольной беседки в Томинском сельском поселении стал победителем конкурса социальных проектов Русской медной компании «Измени свой город к лучшему».

На его реализацию был выделен РМК выделила грант в размере более 1,5 миллиона рублей.

Авторами проекта выступили ученики 10 класса Светлана Карагужева и Данил Гиндер.

Ребята предложили продолжить благоустройство пространства вокруг «зеленого класса», который появился в школе в 2017 году также благодаря конкурсу «Измени свой город к лучшему». Дети рассказали, что им бы хотелось чаще бывать в беседке, которая предназначена для проведения уроков вне школы, а также разместить там настоящую метеостанцию, открытую беседку и благоустроить территорию около класса. Проект был максимально проработан, сметы актуальны и детально просчитаны.

Благодаря инициативе ребят на пришкольной территории заменили асфальт, смонтировали современные водоотливы над спортивным залом, установили скамейки и провели комплексное озеленение.

Напомним, конкурс «Измени свой город к лучшему» учрежден Русской медной компанией в 2017-м году. Благодаря проекту в городах и посёлках на территориях присутствия компании благоустроены территории поселений, оборудованы места и созданы условия для дополнительных занятий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. География конкурса за шесть лет выросла в два раза.

В 2022 году на шестой конкурс было представлено более 90 социальных проектов. Их подготовили ученики из 13 городов и посёлков Челябинской, Свердловской, Оренбургской областей и Хабаровского края. Победители получили гранты на реализацию своих инициатив.