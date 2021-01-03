В ТРК Челябинска за сутки тест на COVID-19 сдали более 500 человек

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В ТРК Челябинска за сутки тест на COVID-19 сдали более 500 человек

В Челябинске сегодня, третьего января, в первый день бесплатного тестирования на наличие COVID-19 проверили 536 человек.

Как сообщили в администрации города, наибольшее число тестов провели в торгово-развлекательном комплексе «Куба», где, по словам очевидцев, образовались очереди.

Третьего января в ТРК «Куба» обследовались на ковид 200 человек, в ТРК «Горки» - 186 горожан, в ТРК «Алмаз» - 150 челябинцев.

«Исследование проводится с целью выявления бессимптомных носителей вируса. Результат теста на COVID-19 можно будет узнать через несколько дней в поликлиниках по месту жительства», - напомнили в мэрии Челябинска.

Добавим, тестирование будут проводить до 10 января как в Челябинске (исключение - седьмое января), так и в Магнитогорске.

С собой нужно взять паспорт и полис ОМС. Результат сообщат по телефону; его также можно будет узнать в поликлинике по месту жительства.

Южноуральцев с признаками простуды просят оставаться дома и вызвать врача из поликлиники. Мэрия также обратилась с просьбой к горожанам не забывать про социальную дистанцию, носить маски и использовать антисептики для рук.

По данным регионального управления Роспотребнадзора по Челябинской области, с начала пандемии и по третье января в регионе обследовано на новую коронавирусную инфекцию один миллион 167 тысяч 106 жителей, в том числе за последние сутки – две тысячи 825 южноуральцев. Исследования на COVID-2019 проводятся в 24 лабораториях, расположенных в пяти муниципальных образованиях области: Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Сатке и Озерске.