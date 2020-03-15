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В УрФО зафиксирован первый случай коронавируса

Общество
Вчера, 23:38
Автор: 
Олеся Денисова

Первый случай новой коронавирусной инфекции (СOVID-19 зарегистрирован в одном из субъектов Уральского федерального округа – в Тюменской области. Заболевшие в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, - Италия, Франция, Испания, Швейцария.

Как сообщает Роспотребнадзор, всего за последние сутки подтверждено четыре новых случая коронавируса, в том числе три – в Московской области.

Выявляются контактные с заболевшими лица. Они отправляются под медицинское наблюдение, берутся анализы.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, в том числе у двоих граждан КНР, у одного жителя Италии (приехал в Санкт-Петербург) и 60 жителей России.

В Москве подтверждено 33 случая заболевания. В Подмосковье зарегистрировано восемь случаев заболевания, в Санкт-Петербурге – пять, в Липецкой области – три случая, в Калининградской области – два случая, в Кемеровской области – два, в Нижнем Новгороде, Белгородской, Ленинградской, Тюменской областях, Пермском крае и Краснодарском крае – по одному случаю.

На сегодня выписаны два гражданина Китая, три гражданина России, эвакуированных из Японии с круизного лайнера «Diamond Princess», и один московский пациент.

По состоянию на утро 15 марта в мире подтверждено 156 тысяч 530 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 75 тысяч 482 случая зарегистрировано в 126 странах мира, остальные – в Китае.

На территории Челябинской области случаев заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV на текущий момент не выявлено, заверяет региональный минздрав и Роспотребнадзор.

Автор: 
Олеся Денисова
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