В УРФО зарегистрирован второй случай коронавируса

В Уральском федеральном округе (УРФО) зарегистрирован второй случай новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) – в Свердловской области. Первый случай был в Тюменской области.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, коронавирус выявлен у женщины, вернувшейся из средиземноморского круиза. Заболевшая госпитализирована в горбольницу №40. Она чувствует себя удовлетворительно.

Всего за последние сутки в России подтвержден 21 случай коронавируса, в том числе четыре случая в Москве (трое госпитализированы в больничный комплекс на Коммунарке, один – в больницу Московской области), по два – в Самарской, Калининградской и Тверской областях, по одному в Московской,

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 114 случаев коронавирусной инфекции, в том числе у двоих граждан КНР, у одного жителя Италии (приехал в Санкт-Петербург) и 60 жителей России.

Всего в Москве подтверждено 56 случаев заболевания (из них один был выписан после выздоровления). В Подмосковье зарегистрировано девять случаев заболевания, в Санкт-Петербурге – восемь, в Самарской области – пять случаев, в Калининградской – четыре, Липецкой - три случая, в Пермском крае, Тверской и Кемеровской областях - по два случая, в Нижнем Новгороде, Белгородской, Ленинградской, Тюменской, Кировской, Тамбовской, Калужской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Архангельской, Ярославской областях, в Республиках Коми, Татарстан и Хакасия, в Красноярском и Краснодарском краях.

На сегодня выписаны три гражданина России, эвакуированных из Японии с круизного лайнера «Diamond Princess», два гражданина Китая, один гражданин Италии, два гражданина России.

По состоянию на утро 17 марта в мире подтверждено 182 тысячи 178 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 101 тысяча 62 случая зарегистрировано в 136 странах мира, остальные – в Китае.

На территории Челябинской области случаев заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV на текущий момент не выявлено.