12.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
12.08.2022
Металлургический и Тракторозаводский районы Челябинска защитят от клещей
12.08.2022
В Челябинске остановки стали появляться там, где их никогда не было
12.08.2022
Челябинцы возмутились выпасом лошадей в парке «Плодушка»
12.08.2022
Полицейские на позволили копейчанке заработать миллион рублей
12.08.2022
В воскресенье у православных - Медовый Спас
В воскресенье в Челябинске освятят купола и кресты для храма на Алом поле
01.06.2022
Второго июня православные празднуют Воскресение Господне
28.05.2022
Утверждены тропарь, кондак, молитва и величание Собору новомучеников Челябинской митрополии
13.05.2022
В воскресенье в Челябинске состоится крестный ход, в центре перекроют движение
03.05.2022
В Челябинске в пятый раз пройдет Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль
Замминистра здравоохранения Челябинской области отправлен в отставку
12.08.2022
В Карталинском районе введен особый противопожарный режим
11.08.2022
Литр молока в Челябинской области за год подорожал на 14 рублей
11.08.2022
История материнской любви, обернувшаяся предательством и судом
10.08.2022
С 10 августа меняются тарифы на проезд в общественном транспорте Челябинской агломерации
08.08.2022