В воскресенье в Челябинске освятят купола и кресты для храма на Алом поле

В предстоящее воскресенье, 14 августа, митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершит освящение пяти крестов и девяти куполов на Алом поле у храма Александра Невского в Челябинске. Затем кресты и купола будут подняты и установлены на здание церкви.

Как сообщает пресс-служба Челябинской епархии, купола покрыты сусальным золотом, а все работы по уникальной реставрации куполов храма производили лучшие мастера в России. Челябинцы смогут вблизи посмотреть на полученный результат.

Кроме того, для всех желающих будет доступна новая звонница.

На мероприятии будет заложена новая традиция праздничного колокольного звона. Митрополит Алексий и учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер ударят в колокола в честь возвращения былой красоты храму святого Александра Невского.

Перед освящением куполов и крестов состоится Божественная литургия. Её совершит правящий архиерей. Богослужение начнется в восемь часов 30 минут. Освещение куполов и крестов – в 11 часов.