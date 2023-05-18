В Юрюзани молодую семью поздравили с рождением тройняшек

В Юрюзани (Челябинская область) супругов Плехановых, Викторию и Сергея, поздравили с рождением тройняшек: Алина, Макар и Назар появились на свет в марте этого года.

Теперь в семье Плехановых четверо детей, их первенца зовут Захар.

Как отмечают в госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области, рождение тройни – удивительное, редкое событие в жизни Юрюзани, такого здесь не случалось с 2007 года.

Родителей маленьких Макара, Алины и Назара с тройной радостью поздравили, вручив памятные подарки, заместитель главы Катав-Ивановского района Татьяна Полушкина, глава Юрюзани Александр Добровольский, председатель Совета депутатов Алексей Куранов, начальник управления социальной защиты населения Ольга Васильева и начальник местного отдела ЗАГС Наталья Маслова.

Из бюджета Катав-Ивановского района новоиспеченным родителям тройняшек выделено 50 тысяч рублей.