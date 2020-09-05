В ЮУрГУ состоится веревочный курс для иностранных студентов
В Южно-Уральском государственном университете в понедельник, седьмого сентября, впервые в истории вуза пройдет веревочный курс для иностранных студентов.
Мероприятие начнется в 15 часов 30 минут. Его цель - сплочение группы в процессе преодоления трудностей, создание атмосферы взаимного доверия и поддержки в коллективе.
Как рассказали в пресс-службе вуза, ребята будут помогать своей команде любым доступным способом: советом, подставленной коленкой, эмоциональной поддержкой.
Веревочный курс проводится Центром социокультурной адаптации и кафедрой «Русский язык как иностранный» Института лингвистики и международных коммуникаций.
Дополнительную информацию можно получить здесь.
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