В ЮУрГУ состоялся юбилейный выпуск слушателей Военного учебного центра

В Южно-Уральском государственном университете состоялся выпуск слушателей Военного учебного центра (ЮУрГУ является единственным вузом региона, где есть такая структура). Торжественная церемония прошла на площади перед главным корпусом образовательного учреждения.

В этом году ВУЦ окончили более 600 человек. Выпускников поздравил ректор университета Александр Шестаков. Он отметил, что Военный учебный центр ЮУрГУ – это место, где чтут традиции классического военного образования и вместе с тем смело внедряют инновации, соответствующие трендам времени.

«В течение длительного времени мы развивали проект и сейчас запускаем новую специальность, связанную с управлением беспилотными летательными аппаратами. Также мы постоянно обновляем нашу материально-техническую базу, которая является одной из лучших среди военных учебных центров страны, – рассказывает Александр Шестаков. – Мы даем качественное образование нашим студентам – и основное, и военное, что позволяет им быть успешными в любой выбранной сфере».

Как отмечают в пресс-службе ЮУрГУ, в этом году состоялся 75-летний выпуск. Поздравить ребят прибыли представители военного комиссариата и Совета ветеранов. С приветственным словом к выпускникам обратился председатель областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Челябинской области Анатолий Сурков.

«Родная земля может накормить, напоить, порадовать глаз просторами, лесами, озерами, но не может себя защитить. Это должны сделать те, кого земля кормит и радует. Ситуация неспокойная, мы всегда должны быть готовы защищать Родину, – подчеркнул Анатолий Сурков. – А героями не рождаются, ими становятся, в том числе в таких вот военных учебных центрах. Россия всегда побеждала не только силой оружия, но и силой духа, любви к Родине».

По словам военного комиссара Челябинской области Андрея Максурова, подготовка слушателей ВУЦ ЮУрГУ находится на высоком уровне. Военком региона положительно оценил и практическую работу ребят во время военных сборов, и качество строевой подготовки.

«Военная кафедра при вузе – благое дело. Конечно, в приоритете у ребят получение высшего профессионального образования, но в любом случае парни – военнообязанные, и в случае необходимости они должны быть готовы встать на защиту Родины, – отметил Андрей Максуров. – А учеба в военном учебном центре дает им все необходимые навыки и знания, они принимают присягу, учатся стрелять, работать с военной техникой».

Сегодня Центр осуществляет подготовку офицеров, сержантов и солдат запаса для танковых войск, войск связи, ракетных войск и артиллерии, службы защиты государственной тайны Вооруженных Сил России.

Длительность обучения офицеров составляет два с половиной года, сержантов – два года, рядовых – полтора года. Также студенты проходят подготовку в ходе 30-дневного учебного сбора на базе воинских частей, где они приводятся к военной присяге и сдают квалификационный экзамен. И вот торжественный выпуск – прощание с флагом Военного учебного центра.

«К сегодняшнему мероприятию слушатели центра начали подготовку с первых дней учебы в ВУЦ, – сказал начальник Военного учебного центра ЮУрГУ, полковник Николай Карпов. – Сегодня здесь уже не те второкурсники, которые пришли к нам на обучение, ребята стали более дисциплинированными, ответственными. Перед нами полностью обученные защитники Родины».

Выпускник Военного учебного центра Пётр Ческидов получил красный диплом. Парень учился по специальности «Программная инженерия» в Высшей школе электроники и компьютерных наук. Параллельно получал военную специальность связиста.

«Сразу решил, что хочу быть офицером, учился два с половиной года. Это было интересное время. Много новой информации, полезного материала, часто во время учебы в ВУЦ мне пригождались знания, которые я получал по своей основной специальности, – поделился впечатлениями Пётр Ческидов. – Во время сборов мы отрабатывали полученные знания на практике, это был опыт, который не почерпнешь из учебников».

Пётр Ческидов планирует продолжать обучение в ЮУрГУ в магистратуре ВШЭКН. А Юрию Жукову предстоит выпускаться из университета только в следующем году. А сегодня он окончил обучение в Военном учебном центре. Парень – сержант запаса.

«Я учусь на автотранспортном факультете. При поступлении в ЮУрГУ, узнал, что здесь есть военный центр, сразу решил параллельно получать военное образование, – рассказал Юрий. – Меня распределили в танковые войска. Очень запомнились сборы в Чебаркуле. Удалось и на танке поездить, огромное впечатление произвели стрельбы».

Юрий Жуков отмечает, что обучение в Военном учебном центре стало полезным опытом для него. Учеба привила ему дисциплину, развила волевые качества.

По окончании университета студенту, успешно завершившему обучение в Военном учебном центре, присваивается воинское звание «лейтенант», «сержант» или «рядовой» в зависимости от выбранной специальности, и он зачисляется в запас Вооруженных сил РФ без прохождения военной службы.

Выпускник, закончивший Военный учебный центр, может поступить на службу по контракту в Вооруженные силы РФ, ФСБ, следственный комитет, прокуратуру. Университет сотрудничает с органами военного управления, силовыми структурами в подборе кадров. Новый набор на обучение в Военном учебном центре начнется осенью 2021 года.