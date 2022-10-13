В ЮУТПП обсудили стратегию технологического прорыва и механизмы промышленной ипотеки

В ЮУТПП обсудили участие Челябинской области в федеральном проекте по поддержке прорывных инновационных продуктов и поговорили о льготном кредите на покупку производственных площадей для бизнеса.

Данные вопросы обсуждались на заседании комитета ЮУТПП по промышленному развитию, высоким технологиям и охране интеллектуальной собственности. Как оказалось, компании смогут решить вопрос о внедрении инноваций в самых различных отраслях промышленности и подготовке профессиональных кадров для бизнеса, если «встроятся» в федеральный проект «Технологический прорыв».

Как рассказал вице-президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Сергей Ермаков, когда компании поощряют авторов инновационных разработок, продвигают и масштабируют их изобретения на внутренний и мировой рынки, это является не только широким признанием заслуг их работников, но и качественным рывком к развитию самих компаний.

С таким утверждением согласился заместитель председателя комитета, директор ООО «Компания «ПромАрсенал» Валерий Шегуров, который привел пример из личного опыта.

«В прошлом году мы приступили к производству осевого инструмента. У нас в компании есть довольно талантливые ребята, которым мы позволили раскрыть свой творческий потенциал. Через Минпромторг России предприятие зафиксировало их разработки, а все авторы получили соответствующие документы. Это реально нашим работникам очень понравилось, причем речь шла не о деньгах, а об авторитетном признании их заслуг. Кроме того, Минпромторг рекомендовал нашу компанию другим предприятиям, и у нас появилось много новых заказчиков», - отметил Валерий Шегуров.

Как отмечают в пресс-службе ЮУТПП, каждая инновационная разработка должна охраняться либо в рамках патентного права, либо в рамках ноу-хау. Директор Центра интеллектуальной собственности ЮУТПП Людмила Солодкина напомнила руководителям предприятий, чтобы они не забывали про постоянную работу в области охраны ИС. Это отслеживание сроков действия патентов, своевременная оплата пошлин, ведение реестра объектов, их продвижение.

Людмила Солодкина отметила, что, пустив на самотек данное направление, компания рискует потерять исключительные права на интеллектуальную собственность.

Как сообщает пресс-служба Союза «Южно-Уральская ТПП», вторым вопросом повестки заседания комитета стало обсуждение программы промышленной ипотеки. Данная мера поддержки бизнеса активно продвигается в Челябинской области, особое внимание уделяется импортозамещающим и импортоопережающим предприятиям региона. ЮУТПП сейчас инициативно формирует перечень дополнений и предложений в закон о промышленной ипотеке. В частности, просит расширить цели предоставления кредита по льготной процентной ставке российским организациям и (или) индивидуальным предпринимателям следующими направлениями: строительство, проектирование, кадастровые работы и иные работы, необходимые для создания новых промышленных объектов.

Члены комитета утвердили план работы на ближайший год. Вице-президент Наталья Осипова, курирующая работу общественных формирований палаты, рекомендовала участникам активизировать деятельность по оценке регулирующего воздействия.