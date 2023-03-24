В зеркальную дату марта в Челябинской области родилось 224 новые семьи

В Челябинской области в красивую зеркальную дату - 23.03.2023 - из женихов и невест превратились в мужей и жен 448 южноуральцев.

В этот будний день (четверг) в регионе сочетались законным браком 224 пары, в том числе 80 молодых семей родилось в Челябинске.

Как отмечают в госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области, все влюбленные начинают планировать свадьбу именно с выбора даты, стараясь выбрать ту, что не забудут никогда.

Важно, что красивые и праздничные даты в ЗАГСах обычно бронируются раньше всего.

«Поэтому, если выбрали одну из них, с подачей заявления лучше не тянуть», - советуют южноуральцам в госкомитете, отмечая, что прямо сейчас влюбленные могут забронировать выбранную дату дистанционно - через Единый портал государственных услуг или лично обратиться в отделы ЗАГС Челябинской области.

Следующая особенная дата – 23. 04.2023: Красная Горка (народное название первого воскресенья после Пасхи). Считается, что свадьба, сыгранная на Красную горку, - залог счастливой семейной жизни.

Кроме того, в списке красивых и праздничных дат этого года следующие дни: 23.06.2023; 06.07.2023 – День поцелуя; 07.07.2023 – День Ивана Купала; 08.07.2023 – День семьи, любви и верности (в этот день ожидается свадебный бум); 23.07.2023 – красивая дата открыта в Тракторозаводском отделе управления ЗАГС администрации Челябинска; 23.08.2023 – не только красивая зеркальная дата, но и День воинской славы России: День победы советских войск в Курской битве; 09.09.2023 – Международный день красоты»; 23.09.2023; 23.10.2023; 23.11.2023; 23.12.2023.

Напомним, в этом году женихи и невесты Южного Урала смогут превращаться в новобрачных, регистрируя отношения на дополнительных площадках. В Челябинске, например, это будут городские парки.