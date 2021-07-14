В Златоусте благодаря поддержке Текслера отремонтируют одну из самых проблемных дорог

В Златоусте (Челябинская область) приведут в порядок один из самых проблемных дорожных участков, давно требующий ремонта, – перегон между машзаводом и проспектом Гагарина.

Об предстоящем событии сегодня, 14-го июля, на своей странице в ВКонтакте написал глава Златоуста Максим Пекарский, выразив уверенность, что данная новость порадует каждого автомобилиста.

Мэр Златоуста отметил, что на ремонт перегона губернатор Челябинской области Алексей Текслер специально выделил средства в размере 62-х миллионов рублей из региональной казны. В софинансировании, по словам Максима Пекарского, участвует и сам Златоуст.

«Ремонт пройдет в два этапа – сначала фрезерование, затем – асфальтирование. Как и на других городских дорогах, будет уложен выравнивающий слой, следом – верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона», - рассказал Максим Пекарский.

Градоначальник заверил жителей Златоуста, что, безусловно, будут организованы тщательный строительный контроль и лабораторная проверка качества.

Гарантийный срок составит четыре года.

Советник главы Златоуста по информационной политике Алексей Коновалов уточнил, что данная дорога давно вызывала возмущение жителей города – из-за качества, большой колейности. Особенно страдали местные автомобилисты в зимнее время.

По словам Алексея Коновалова, на перегоне было много ДТП, возникало немало аварийных ситуаций.

«Опять проводить ремонт на пару месяцев - неэффективно, поэтому - благодаря губернатору - решили полностью отремонтировать эту дорогу», - отметил советник мэра.