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Ветеринара «Челябинской ветстанции» заподозрили в получении взятки

В Челябинске ветеринара ОГУП «Челябинская ветстанция» подозревают в получении взятки за оформление ветеринарных справок. По версии следствия, сумма подношений составила 190 тысяч рублей.

«По данным следствия, в течении 2018 года ветеринар получила от местной жительницы взятки на сумму более 190 тысяч рублей за оформление ветеринарных справок на мясную продукцию без проведения фактического осмотра», - рассказал старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

В отношении ветеринара возбудили уголовное дело о получении взятки за незаконные действия (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Челябинке вменяют дачу взятки за незаконные действия (ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Преступление выявили сотрудники ГУ МВД региона, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.